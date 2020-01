Liverpool envoie une lettre d’excuse à Evra

CS

Mieux vaut tard que jamais.Patrice Evra a été touché de recevoir récemment une lettre d’excuse de la part de Liverpool et plus précisément de son PDG, Peter Moore. Pour rappel. En 2011, Luis Suárez avait été accusé d'avoir tenu des propos racistes à l'encontre du défenseur de Manchester United lors du choc Liverpool-MU. L'attaquant uruguayen avait été suspendu durant huit matchs et condamné à une amende de 40 000 livres. Malgré le verdict, le club avait soutenu l'innocence de Suárez, les joueurs avaient même enfilé des t-shirts pour le soutenir. Neuf ans plus tard, les choses ont donc bien évolué du côté de Liverpool, le Français ayant déclaré surqu’il avait désormais plus de respect pour leset cela prouvait que Liverpool était un club «» .Une victoire desà Anfield aujourd’hui et tout ira mieux pour Evra.