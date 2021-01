Live : le multiplex de Ligue 1, partie 2

Trois guerriers en quête de la première place, un duel de sudistes, un clash champagne-moutarde, la grande première de Mauricio Pochettino (ou Potchéttino, comme vous voulez)... Voici quelques éléments de la deuxième partie du multiplex de cette 18e journée de Ligue 1, la première de 2021. A table !

Rafraîchir 1

Le tableau d'affichage

Buts : Yilmaz (42e) pour le LOSC // Thomas (6e, 10e) pour le SCO

Buts : Depay (39e, 52e sp), Fortes (46e, csc) pour l'OL // Sotoca (56e) pour les Sang et Or

Buts : Radonjic (41e) pour l'OM // Mollet (53e) pour le MHSC

Buts : Hamouma (15e) pour les Verts // Kean (22e) pour le PSG

56e : SOTOCA REDUIT L'ECART POUR LENS ! Et les Grenoblois ne le regrettent même pas.

53e : BUT A MARSEILLE ! Delort laisse malicieusement passer entre ses jambes et Mollet est sur orbite : sa frappe du droit croisée laisse Mandanda pantois. 1-1, alors que les Marseillais estiment que Delort fait action de jeu alors qu'il était hors jeu.

52e : TRANSFORME PAR DEPAY !

46e : BOAAAAH LE BREAK LYONNAIS ! DEJA ! Et figurez-vous que c'est un CSC de Fortes qui a cafouillé avec Leca.

42e : Et encore un BUUUUUUUUUUUUUT A LILLE ! POUR LILLE ! C'est Yilmaz qui concrétise la première frappe cadrée des Dogues par une petite réduction de l'écart synonyme d'espoir dans le second acte.

41e : Et BUUUUUUUUUUUUUUUT de Radonjic pour l'OM ! Il revient après plusieurs semaines d'absences et reprend de la tête un beau centre de Thauvin qui a enfin mis son pied gauche à l'endroit.

39e : BUUUUUUUUUUUT A LYON ! Et c'est Depay qui débloque le compteur des Gones à cinq minutes de la pause en reprenant une talonnade signée Kadewere !

24' @Memphis lance @HoussemAouar qui contrôle parfaitement et enroule du droit. Leca dévie en corner, qui ne donne rien. 0-0 #OLRCL — Olympique Lyonnais (@OL) January 6, 2021

22e : NON ! EGALISATION PARISIENNE ! Mbappé sert Verratti, Verratti décale Kean, Kean frappe en pivot et remet les compteurs à zéro.

19e : BUUUUUUUUUUT POUR LES VERTS ! On dit merci Gana pour la boulette à l'entrée de la surface, Hamouma se fait servir à l'intérieur et fusille Navas sans trembler.

10e : LE DOUBLE POUR ROMAIN THOMAS !

6e : OOOOOOOOOOOOOOH LE SCO QUI OUVRE DEJA LA MARQUE ! Sacoche de Romain Thomas à l'extérieur de la surface qui laisse Mike Maignan complètement pantois. Une occasion, un but !

Par Julien Duez

Le portier dijonnais empêche Abdelhamid de venir ouvrir le score pour Reims.Aïe Dubois qui sort, touché à la cuisse. C'est Cherki qui le remplace.Ah, et Kevin Strootman. Pourquoi pas.Tagada, tagada, voilà Timothy Weah ! Tremble SCO Angers !: Benedetto et Thauvin continuent leurs patouilles. L'Argentin aurait pu profiter d'une passe en retrait de Chotard, mais préfère la jouer altruiste et envoie Thauvin au casse-pipe. Rien de sexuel là dedans rassurez-vous.En tout cas c'est validé pour Flo Mollet, au bon souvenir des Messins. Coeur sur toi Mathieu Rollinger, couronné roi de notre rédaction.: Bon allez, quinze minutes de pause clope, ça nous laisse le temps d'écouteret: OOOH ET LA CABEZA DE DELORT QUI FILE À DEUX DOIGTS DU CADRE !Lille qui ne marque toujours pas et dire que la dernière fois que les Dogues ont perdu à domicile c'était il y a onze mois !: Et toujours aucun but entre le champagne et la moutarde.Toujours aucun mort à Washington.: La tête de Pipa Benedetto qui passe au dessus de la barre. Troisième grosse occase ratée pour lui.Les premiers « Pochettino démission ! » retentissent du côté du Parc des Princes.: Les gars, j'ai fait ce que j'ai pu mais j'arrive pas à rajouter Lyon-Lens à mon cheptel de live. Du coup, ce que je vous propose, c'est de le liver entre vous (pour ceux qui trouvent que les commentaires sont meilleurs que les articles, vous allez être ravis !) et je vous paierai un coup le jour où vous passerez à la rédac !13: Bon donc pour l'instant, c'est Lyon qui passe en tête.UNE PARADE PARTOUT A GEOFFROY-GUICHARD ! Cette fois-ci c'est Moulin qui vient écoeurer Marquinhos.ET PAF ! La main ferme de Navas sur cette tête de Moukoudi ! Et si ? ET SI ?2020, 2021, y a un truc qui change pas : on déteste toujours autant le maillot Qatar du PSG.Dijon est la bête noire de quelqu'un, vraiment ?Je vois que musicalement on a desparmi nous ce soir.Bon alors, qui termine premier ce soir ?Les deux ensemble, c'était pour me consoler d'avoir perdu à la galette des rois de So Foot, mais aussi pour me rappeler qu'il y a quand même des trucs à sauver chez cette peuplade d'outre-Atlantique. Je sais pas si vous avez vu les images à Washington, mais honnêtement, heureusement que ces clowns nous distraient pendant le confinement ! Un vrai feuilleton les types.Alors on s'est régalé devant la première fournée de ce multiplex ? Moi j'étais occupé à écouter un vieil album du Bloodhound Gang très fort tout en me sustentant d'une recette hivernale élaborée par KFC. C'était poivré, fromagé, gras et un peu trop lourd, mais bordel, c'était délicieux.