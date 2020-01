Lille fait le job, Belfort crée l'exploit

Les résultats des matchs de 15h :

Gonfreville (N3) 0-2 Lille Buts : Rémy (69e), Osimhen (90e +2) pour Lille

Belfort (N2) 3-1 Nancy Buts : Grasso (7e), Régnier (72e, 79e sp) pour Belfort // Dembélé (25e) pour Nancy



Juste ce qu'il faut (ne pas faire).D'un côté, Rémy qui marque le petit but qui va bien pour mettre son équipe sur les rails. De l'autre, Dembélé qui laisse ses potes jouer à dix alors que le score est à 1-1. Deux façon de procéder, et deux fortunes diverses pour leurs équipes. Si Lille reste en course dans toutes les compétitions nationales, Nancy peut dire au revoir à l'ambition pour la saison. Tout le contraire de Belfort, qui se paie un exploit en plus d'une belle soirée à venir.Et c'est peu dire que les Belfortains vont la mériter. D'attaque d'entrée et décisifs dès la septième minute par Grasso, les hommes d'Anthony Hacquard tiennent le coup malgré la poussée nancéienne. Mais si Dembélé égalise, Ndoh manque un penalty qui aurait permis à lade Jean-Louis Garcia de passer devant au tableau d'affichage.Et vu que le même Dembélé se fait sévèrement expulser par M. Rainville pour un petit geste d'humeur, les plans se compliquent soudain. Surtout dans un stade Roger-Serzian chauffé à blanc par ses joueurs. Et c'est Régnier qui attrape le ponpon, d'un doublé en sept minutes synonyme de qualif' pour les huitièmes. Historique, évidemment.Plus à l'Ouest, les Gonfrevillais auraient aimé vivre la même histoire. Sauf que si les hommes de Rachid Hamzaoui tiennent le bon bout pendant la majeure partie du match au stade Océane du Havre, ils finissent par courber l'échine malgré l'excellent Blin dans les bois. La faute à Rémy, essentiellement. Parce que le piqué d'Osimhen, dans les arrêts de jeu, reste aussi joli qu'anecdotique. Ce qui l'est moins, ce sont les huitièmes à venir pour le LOSC. En plus d'une demi-finale, en Coupe de la Ligue.En joue !