Les notes de l'épisode 5 de Koh-Lanta

Frédéric

« J’ai un côté cobra où quand ça ne va pas, je peux me redresser et attaquer. » « Je ne suis pas quelqu’un d’expressif, je suis plus dans l’action. » « Je suis capable de quitter l’aventure si on me traite de macho. » Oui, Frédéric est ce genre de gars à dire « retenez-moi sinon ça va mal se passer » . Sauf que personne ne le retient, et il ne se passe rien quand même.