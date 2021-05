Les cinq hommes du titre de City

Sans surprise, Manchester City est officiellement sacré champion d'Angleterre avant la fin d'une saison 2020-2021 où il a encore impressionné pour s'adjuger sa septième couronne nationale. Grâce à sa force collective, mais aussi à cinq leaders omniprésents.

Rúben Dias

João Cancelo

Kevin De Bruyne

İlkay Gündoğan

Pep Guardiola

Par Florian Cadu

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

