Les chaussettes de Kenedy amusent Rafa Benítez

CG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le moral dans les chaussettes ? Newcastle n'a pas encore gagné un match depuis le début de la saison et se retrouve en position de relégable (18, 2 points) après sept journées de Premier League. Pour garder le sourire, lesde Rafa Benítez peuvent compter sur Kenedy , l'ailier prêté par Chelsea en janvier dernier. Dans un entretien accordé à, le Brésilien raconte que ses chaussettes et protège-tibias amusent beaucoup la galerie à Newcastle , et notamment le technicien espagnol. «» , explique-t-il.En fait, le joueur de 22 ans déteste porter les longues chaussettes habituelles des footballeurs et les siennes ne couvrent donc pas l'intégralité de son tibia. Une question de style et de sensation. «, ajoute Kenedy Et visiblement, ni le joueur, ni le club ne s'inquiète d'une éventuelle blessure après un méchant coup. Même pas Benítez. «, estime Kenedy . »On en reparle quand il se sera fait chatouiller la guibole par Victor Lindelöf samedi ?