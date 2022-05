Lens renverse Troyes et croit encore à l'Europe

Ohhh le coup franc de @Djoninho25 que personne ne touche dans la surface L'international français inscrit son 5e but de la saison et permet au #RCLens de prendre le large ! ??#ESTACRCL | Le but https://t.co/M1bMYj2b7e pic.twitter.com/ohV9lXpp8C — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) May 14, 2022

Troyes (5-4-1) : Gallon - Kaboré, Biancone, Palmer-Brown, Salmier, Conté (Larouci, 65e) - Ripart (Mothiba, 79e), Tardieu, Kouamé, Chavalerin (Baldé, 79e) - Touzghar (Ugbo, 65e). Entraîneur : Bruno Irles.



Lens (3-4-2-1) : Faríñez - Gradit, Danso, Medina - Clauss, Doucouré, Fofana, Frankoswki (Machado, 83e) - Sotoca, Pereira Da Costa (Berg, 77e) - Kalimuendo (Ganago, 77e). Entraîneur : Franck Haise.

Troyes a perdu deux fois, ce soir au stade de l'Aube : en tribunes, où les 3200 supporters lensois – selon les organisateurs – ont assuré le show, et sur le terrain, où l'ESTAC s'est fait renverser par des Sang et Or pas encore morts dans la course à l'Europe.Mieux entrés dans la partie, les Troyens se sont pourtant rapidement et logiquement détachés grâce à une frappe à 18 mètres de Biancone déviée par Fofana. D'abord pas assez saignants pour bouger le bloc aubois, les Lensois ont commencé à pointer le bout de leur nez après la demi-heure de jeu et ce tir en angle fermé de Clauss claqué par Gallon (31), comme ce coup franc excentré de l'international français (41). À défaut de planter, Clauss s'est alors mué en passeur.Si son premier corner, coupé de la tête par Sotoca, a permis à Gallon d'encore briller, le second, cafouillé par la défense troyenne, a permis à Danso d'égaliser en pivot. Surtout, le latéral artésien a mis sur orbite Kalimuendo, buteur d'un lob génial en une touche pour inscrire son 12pion de la saison en L1. Auteur lui de sa 11passe dé, Clauss a ensuite fini, sur coup franc que Medina n'a qu'effleuré, par faire céder un Gallon plus inspiré auparavant devant Pereira Da Costa ou KalimuendoPas de quoi empêcher les Aubois d'assurer leur maintien dans l'élite. Mais assez pour permettre à Lens, 7à deux points du 5, Strasbourg, de continuer à rêver d'une qualification pour la Ligue Europa Conférence lors de la dernière journée. Lens-Monaco à Bollaert, sacrée finale.