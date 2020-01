Leicester trébuche à Burnley

Burnley (4-4-2) : Pope - Tarkowski, Bardsley, Mee, Taylor - Hendrick, Westwood, Cork, McNeil - Wood (Lennon, 90+3e), Rodriguez. Entraîneur : Dyche.



Leicester (4-3-3) : Schmeichel, Pereira, Evans, Soyuncu, Fuchs - Mendy, Praet (Iheanacho, 74e), Maddison - Pérez (Tielemans, 74e), Vardy, Barnes. Entraîneur : Rodgers.



Leicester rate le coche.Dans le dur depuis quelques semaines, lesavaient l'occasion de se refaire la cerise contre Burnley, notamment après le match nul concédé par Manchester City face à Crystal Palace ce samedi (2-2). Exit Hamza Choudhury et Ben Chilwell, qui observent du banc un premier acte plat et ennuyeux. Mais à l'approche de la pause, Harvey Barnes et Jamie Vardy lancent une contre-attaque éclaire conclue par le jeune ailier, natif de Burnley (0-1, 36).Mais dans le second acte, les hommes de Brendan Rodgers s'endorment rapidement, avant de se faire soumettre sur un corner que Chris Wood reprend victorieusement après un cafouillage (1-1, 56). Lesréagissent vite et continuent de pousser la défense desdans ses derniers retranchements. À tel point que Ben Mee fauche Barnes dans la surface, et concède un penalty que Nick Pope sort magistralement devant Vardy (68). Le vent a tourné, et Leicester craque une seconde fois quand Ashley Westwood profite du raté de Jonny Evans pour crucifier Kasper Schmeichel sans aucune pitié (2-1, 79). Après ce pion, Burnley tient cet avantage au score et offre trois bons points à Turf Moor.Lessont tombés sur plus malins qu'eux.