Leicester enfonce Chelsea et grimpe sur le trône

Leicester (4-2-3-1) : Schmeichel - Castagne, Fofana, Evans, Justin - Ndidi, Tielemans - Albrighton (Pereira, 77e), Maddison (Pérez, 76e), Barnes - Vardy (Iheanacho, 88e). Entraîneur : Brendan Rodgers.



Chelsea (4-3-3) : Mendy - James, T. Silva, Rudiger, Chilwell - Havertz (Ziyech, 67e), Kovačić, Mount - Hudson-Odoi (Werner, 68e), Abraham, Pulisic. Entraîneur : Frank Lampard.

Nouveau leader en Premier League. À la veille du déplacement de Manchester United à Fulham et de la réception d'Aston Villa par Manchester City, Leicester a pris les commandes du championnat d'Angleterre mardi soir en dévorant sans trop forcer un Chelsea en vrac (2-0). Lesconfirment ainsi leur belle forme face aux musclés du Royaume après avoir déjà fait valser Tottenham, Arsenal et City.Imbattables depuis mi-décembre, les hommes de Rodgers ont commencé leur soirée tous crocs dehors en plantant sur leur première occasion, Wilfred Ndidi profitant d'un ballon traînant devant la surface après un corner joué à deux et une reprise ratée de Barnes pour tromper Mendy d'entrée. Action, réaction pour Chelsea ? Aucunement, puisque dans la foulée, James Maddison a touché la barre, Albrighton a forcé Édouard Mendy à une claquette et a ensuite dû sauver une tentative de lob de Vardy, avant de céder de nouveau face à Maddison. Les, très timides offensivement, n'ont griffé lesque sur une petite frappe de James et sur une tête de Thiago Silva facilement gérée par Schmeichel. En seconde période, toujours rien de brillant à signaler côté Chelsea, alors que le Leicester d'un Rodgers qui n'avait jamais gobé lesdans sa carrière s'est contenté de contrôler son avance, même si Tielemans n'est pas passé loin d'enfoncer encore un peu plus Lampard peu avant l'heure de jeu.La note était déjà assez salée : 2-0, et voilà Chelsea huitième de Premier League. C'est Thomas Tuchel qui se frotte les mains.