Leicester et les Rangers se remettent en marche

Leicester s'est idéalement replacé dans la course à la qualification en s'emparant de la première place de son groupe, à une journée du verdict de cette phase de poules. Les Foxes ont maîtrisé le Legia Varsovie (3-1) dans le sillage de James Maddison, buteur et passeur. Le PSV Eindhoven, les Rangers et l'Olympiakos ont eux aussi fait la loi devant leur public, s'imposant respectivement face au SK Sturm Graz (2-0), au Sparta Prague (2-0) et à Fenerbahçe (1-0). Les Grecs peuvent encore espérer passer devant l'Eintracht Francfort, qui n'a pas réussi à se défaire d'Antwerp (2-2).

Dernier avant la cinquième journée, Leicester est désormais en pole position dans le groupe C. Lesont enfoncé un peu plus une équipe du Legia Varsovie en pleine crise . Patson Daka a inscrit son cinquième but dans cette campagne européenne (11). La patte gauche de James Maddison (21) et le coup de tête de Wilfred Ndidi (33) ont fait le reste. Le Legia a sauvé l'honneur grâce à Filip Mladenović, attentif après l'arrêt de Kasper Schmeichel sur le penalty de Mahir Emreli (26). Leicester jouera sa qualification dans deux semaines à Naples, qui a reculé au troisième rang avec sa défaite chez le Spartak Moscou (2-1).Tout reste aussi à faire dans le groupe D. L'Eintracht Francfort a raté le coche en étant accroché par le Royal Antwerp (2-2). Kevin Trapp a cédé face à Radja Nainggolan et Mbwana Samatta. LeGonçalo Paciência a égalisé dans le temps additionnel, mais le club allemand devra encore batailler pour sa qualification. L'Olympiakos a en effet remporté le Valbuenico contre Fenerbahçe, pour revenir à un point de la première place. Dominateur, le champion de Grèce a trouvé la faille en toute fin de rencontre par Tiquinho (90). Mathieu Valbuena est entré en jeu à la 68minute.Le sort des Rangers est en revanche scellé. Sortis en demi-finales de la Coupe de la Ligue dimanche, les Gers ont relevé la tête en matant le Sparta Prague à l'occasion de la première sur le banc de Giovanni van Bronckhorst (2-0). Ils s'en sont remis à leurAlfredo Morelos, auteur d'un doublé, avec la complicité du défenseur adverse Filip Panák. Le portier Allan McGregor a aussi fait le job, et brillamment, dans le. Un succès loin d'être anodin puisqu'il leur assure de finir deuxièmes, derrière l'OL. Le PSV Eindhoven n'est plus très loin d'en faire de même dans le groupe C, sa victoire 2-0 sur le SK Sturm Graz lui ayant permis de doubler la Real Sociedad. Un nul à Anoeta suffira pour rallier les barrages. Y a plus qu'à.