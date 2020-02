Lecce souffle sur Naples, le Genoa retrouve des couleurs

10

Napoli (4-3-3) : Ospina - Di Lorenzo, Maksimović, Koulibaly, Mario Rui - Lobotka, Demme, Zieliński - Politano, Milik, Insigne. Entraîneur : Gennaro Gattuso.



Lecce (4-3-1-2) : Vigorito - Rispoli, Lucioni, Rossettini, Donati - Majer, Deiola, Barak - Saponara - Falco, Lapadula. Entraîneur : Fabio Liverani.

Genoa (3-5-2) : Perin - Biraschi, Soumaoro, Masiello - Ghiglione, Sturaro, Radovanović, Schone, Criscito - Pinamonti, Sanabria. Entraîneur : Davide Nicola.



Cagliari (4-3-1-2) : Cragno - Cacciatore, Pisacane, Klavan, Pellegrini - Faragò, Nández, Ionita - Nainggolan - João Pedro, Simeone. Entraîneur : Rolando Maran.

Brescia (4-3-1-2) : Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Spalek; Balotelli, Ayè. Entraîneur : Diego López.



Udinese (3-5-2) : Musso - Nuytinck, Ekong, De Maio - Larsen, Fofana, Jajalo, de Paul, Sema - Lasagna, Okaka. Entraîneur : Luca Gotti.

Ce dimanche après-midi face à Lecce, le Napoli avait l'occasion d'aligner un troisième succès de rang et ainsi poursuivre sa remontée au classement. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Si l'entame de match est à mettre à l'actif des, Gianluca Lapadula vient glacer une première fois le San Paolo en poussant dans le but vide un ballon mal renvoyé par David Ospina (29). Naples ne perd pas espoir, revient à hauteur de son adversaire du jour grâce à un but de près d'Arkadiusz Milik (48), mais va une nouvelle fois se faire piéger. En seconde période, à la suite d'un bijou de Filipo Falco, Lapadula double la mise de la tête (61). Pire, à dix minutes de la fin, Andrea Mancosu expédie une merveille de coup franc qui laisse Ospina et tous les tifosi napolitains sans voix (82). D'un sublime ciseau, José Callejón pense redonner espoir au Napoli (90), mais il est trop tard. Avec ce nouveau revers, Naples reste dans le ventre mou tandis que Lecce reste en dehors de la zone rouge.Après deux nuls à l'extérieur sur les pelouses de la Fiorentina et de l'Atalanta, le Genoa avait à cœur de renouer avec le succès face à une équipe de Cagliari qui peine à retrouver sa superbe attitude entrevue en première partie de saison. Et c'est bien dans leur malheur que les hommes de Davide Nicola vont parvenir à leurs fins. Touché à la 39, Paolo Ghiglione laisse sa place à Goran Pandev qui ne met que quatre minutes à faire trembler les filets. Le seul but de la rencontre qui permet au Genoa de continuer à croire au maintien et de ne pas être décroché.Mario Balotelli était capitaine pour la première de Diego López sur le banc de Brescia face à l'Udinese au Mario Rigamonti. Si la domination est du côté des visiteurs, ce sont bien les Lombards qui vont ouvrir le score à dix minutes du terme : lancé par Stefano Sabelli, Dimiri Bisoli crucifie Juan Musso et pense faire le plus dur. Sauf que, dans le temps additionnel, l'inévitable Rodrigo De Paul surgit et égalise dans les ultimes secondes pour l'Udinese. Un nul qui n'arrange pas grand monde, et surtout pas Brescia qui est à six points des non relégables.