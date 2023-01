Le vocabulaire fleuri de Xavi

Xavi's Pep talk against Betis in Semi Finals We are being stoppedIt's a Final, It's a Title pic.twitter.com/5WNZ2LmP9X — ????̧?????? (@BarcaVerse_) January 13, 2023

L'organisation de la Supercoupe d'Espagne en janvier en Arabie Saoudite faisait débat ces derniers temps de l'autre côté des Pyrennées.Pour Xavi et le Barça en revanche, pas question de boycotter la compétition. S'il a déjà réalisé un doublé Coupe-Championnat avec Al-Saad au Qatar, l'ancien milieu de terrain n'a encore rien gagné en tant que coach au Barça. Raison pour laquelle celui qui y a tout gagné en tant que joueur a encore la dalle de titres. En témoigne sa causerie pour motiver ses troupes à la mi-temps de la prolongation du match finalement remporté contre le Betis de Nabil Fékir jeudi soir (2-2, 4-2 TAB pour Barcelone). Un beau discours qui pourrait se traduire ainsi :Une soufflante que Ter Stegen, héros de la séance de tirs au but avec deux arrêts, a reconnu comme nécessaire. Résultat, le Barça est en finale, et affrontera le Real, vainqueur aux tirs au but de Valence mercredi.Xavi était tout de même un poil plus élégant sur le terrain que sur le banc.