Le Torino accroche la Juve

Torino (3-4-1-2) : Sirigu - Izzo, Bremer, Buongiorno - Vojvoda, Mandragora, Rincón(Lukić, 66e), Ansaldi - Verdi (Baselli, 87e) - Sanabria, Belotti (Zaza, 72e). Entraîneur : Davide Nicola.



Juventus (4-4-2) : Szczęsny - Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Sandro (Rabiot, 86e) - Kulusevski (Bernardeschi, 71e), Danilo, Bentancur, Chiesa - Morata, Ronaldo. Entraîneur : Andrea Pirlo.

Plus de cinq ans que la Juventus faisait ce qu'elle voulait, au Grande Torino.Jusqu'à ce 4 avril 2021. Car ce samedi, le Torino a neutralisé la Juve dans le Derby della Mole comptant pour la 29journée de Serie A. Joli coup puisqu'en plus de prendre un point précieux dans la course au maintien, le Toro freine son voisin dans sa course au podium. Même si les hommes de Davide Nicola nourriront peut-être quelques regrets, au regard de la physionomie du match. Antonio Sanabria a, en tout cas, confirmé tout le bien que l'on pensait de lui depuis son arrivée en Italie en inscrivant ses troisième et quatrième buts en cinq matchs : de la tête à la suite d'une parade de Szczęsny (27), puis du gauche en profitant d'une passe ratée de Dejan Kulusevski à peine vingt secondes après le retour des vestiaires (46).Salvatore Sirigu a de son côté tenu la baraque en mettant Álvaro Morata (2, 43), Federico Chiesa (5), Cristiano Ronaldo (53) et Rodrigo Bentancur (82) en échec. Au grand dam de la Vieille Dame. Chiesa s'est démené, comme souvent. L'Italien avait idéalement lancé lesen plaçant le ballon entre les jambes de Sirigu, après un relais avec Morata (13). Joueur le plus dangereux de son équipe, il a aussi frappé juste à côté à deux reprises (45+1, 51). Mais ce sont finalement la tête de Cristiano Ronaldo (79) et la main de Szczęsny sur un coup franc de Daniele Baselli (90+4) qui ont permis d'éviter la défaite. La Juve récupère sa place dans le top 4, mais se retrouve désormais à égalité de points avec Naples (cinquième).Et mercredi, c'est Juve-Napoli.