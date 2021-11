Le test comparatifs des gardiens alternatifs en équipe de France

Illan Meslier

Le mec dont tout le monde entend parler mais dont (presque) personne ne sait réellement ce qu’il vaut. Dans les buts du Leeds de Marcelo Bielsa depuis 2019, Meslier n’a vraiment qu’un seul argument à faire valoir pour une éventuelle présence sur la liste de DD : son âge. À 21 ans, il représente l’avenir du poste, même si Maignan (26 ans) paraît bien parti pour lui fermer la porte un moment. Pas pour rien si la Dèche préfère le laisser pour le moment avec les Espoirs, « où il a un rôle important et avec un objectif important » . Mais à part sa jeunesse et sa belle expérience en Premier League que peut-il vraiment apporter chez les A ? Ses stats’ ? Un seul clean-sheet en championnat (contre Watford) et dix-huit buts encaissés en onze journées. Ceci dit, il est malgré tout le troisième gardien ayant fait le plus d’arrêts (38) en Premier League... et il joue plus qu’Areola. Quitte à prendre un gardien français qui évolue outre-Manche, autant prendre un titulaire.