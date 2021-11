Didier Deschamps sur Jonathan Clauss : « Il fait partie des joueurs que l’on suit »

Dans la catégorie des passes clefs, le lensois @Djoninho25 est le défenseur le plus performant en Ligue 1 avec 29 passes clefs délivrées. Ce qui le classe 4ème meilleur joueur de L1 en la matière à égalité avec Amine Gouiri. pic.twitter.com/vv6U87Nf0g — Fleck | Scout (@Fleck_Scout) November 8, 2021

AL

Le sang et l'or, c’est bien. Le bleu, ce serait encore mieux.Considéré comme l’un des tous meilleurs latéraux droits de Ligue 1, Jonathan Clauss confirme semaine après semaine qu’il pourrait prétendre à faire un petit tour à Clairefontaine durant la trêve internationale. Mais pour l’instant, son téléphone n’a toujours pas sonné et son nom n’apparaît pas dans les listes de Didier Deschamps. Ce dernier, en conférence de presse ce lundi, a été interrogé à propos du Lensois., s'est justifié le sélectionneur face aux médias, en invoquant la jurisprudence Veretout :À l’heure où Léo Dubois est en grande difficulté avec son club et où les prestations en bleu de Benjamin Pavard peinent à convaincre, Jonathan Clauss présente pourtant le profil idoine pour évoluer dans le nouveau 3-5-2 de l’équipe de France. Auteur de deux buts et de six passes décisives en championnat, le piston nordiste est un candidat crédible pour devenir l’alter ego de Théo Hernandez de l’autre côté du terrain., a tout de même affirmé Deschamps.Il connaît au moins son nom, on est rassurés.