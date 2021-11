Le siège de la Juventus perquisitionné par la brigade financière

Plusvalenze - Juve sotto inchiesta per falso in bilancio: indagati Agnelli, Nedved e Paratici https://t.co/4OnKxgSItO — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) November 26, 2021

RB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Avis de tempête dans le Piémont.La Juventus vit décidément une semaine bien pénible. Fessée par Chelsea en Ligue des champions (4-0) , la Vieille Dame a aussi subi, selon la des perquisitions menées à son siège par la brigade financière . En cause : une enquête relative aux bilans financiers du club turinois lors des trois dernières saisons (2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021). Le parquet de Turin a en effet récemment ouvert une procédure. Celle-ci fait écho à l’enquête enclenchée il y a quelques semaines par la fédération italienne autour de transferts présumés douteux, dont les montages auraient permis à certaines écuries de soulager leurs bilans comptables.L’échange Arthur-Miralem Pjanic réalisé à l’été 2020, notamment, serait étudié de très près. Lesse retrouvent ainsi dans l’œil du cyclone, et ce d’autant plus que parmi les six personnes visées par l’enquête figurent son président, Andrea Agnelli, et son vice-président, Pavel Nedved. Ancien directeur sportif de la Juve, désormais à Tottenham, Fabio Paratici est également ciblé. D’après leBref, pas idéal pour préparer la réception de l’Atalanta, tout ça.