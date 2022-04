Le Real Madrid survit à la tornade Chelsea

Jamais le Real n'avait été éliminé de la Ligue des champions en l'ayant emporté d'au moins deux buts à l'extérieur. Et Karim Benzema n'avait pas l'intention de vivre une telle mésaventure. Malmenés pendant presque toute la rencontre, les Merengue s'en sont remis à leur patron pour arracher la qualification en prolongation (5-4 au cumul des deux matchs). Héroïque, le champion en titre est à terre.

Mount allume la flamme

Mourir peut attendre

Real Madrid (4-3-3) : Courtois - Carvajal, Nacho (L. Vázquez, 88e), Alaba, Mendy (Marcelo, 78e) - Kroos (Camavinga, 73e), Casemiro (Rodrygo, 78e), Modrić - Valverde, Benzema, Vinicius (Ceballos, 115e). Entraîneur : Carlo Ancelotti.



Chelsea (4-3-3) : Mendy - James, T. Silva, Rüdiger, Alonso - Kovačić, Loftus-Cheek (Saúl Ñíguez, 106e), Kanté (Ziyech, 100e) - Mount, Havertz, Werner (Pulisic, 83e). Entraîneur : Thomas Tuchel.

C'est fou à quel point six jours peuvent changer un rapport de force. Maître des débats dans le sillage d'un Benzema stratosphérique, le Real Madrid s'est longtemps pris les pieds dans le tapis dans son antre du Santiago-Bernabéu, où Chelsea débarquait pour la première fois de son histoire. Pas impressionnés, les Anglais auront dicté leur loi pendant une large partie de la rencontre, renversant des Madrilènes étonnamment timorés. Avant que les éternels Luka Modrić, passeur pour Rodrygo, et Karim Benzema, ne surgissent de la nuit madrilène.Dominé il y a quelques jours à Stamford Bridge dans le milieu de terrain, c'est avec un troisième larron dans l’entre jeu que lesse présentent dans la capitale espagnole, en la personne de Loftus-Cheek. Dix minutes d'allumage et un premier coup franc de Karim Benzema envoyé au-dessus (11) et les Londoniens prennent déjà les commandes des opérations. La déviation de Werner arrive avec réussite dans la course de Mount, qui termine parfaitement le travail. En pleine confiance, les hommes d'un Thomas Tuchel intenable sur son banc font tourner en bourrique desperdus sur leur propre pelouse. Sûr de lui, Rüdiger y va même de sa praline lointaine, hors cadre (34). En face, les pauvres Vinicius et Benzema restent livrés à eux-mêmes en transition, même si le Français fait planer un semblant de danger en tentant une frappe contrée par Thiago Silva (23), mais Madrid rentre aux vestiaires sans avoir trouvé le cadre.Bien trop bas, le Real joue à se faire peur et le paie rapidement dans le second acte. Reece James est contré, mais sur le corner suivant, Rüdiger vient glacer tout un stade de la tête. Suffisant pour faire basculer la soirée dans la folie et déclencher une pluie d'occasions de part et d'autre. Jusqu'à ce superbe but d'une demi-volée du droit refusé à Marcos Alonso, coupable d'avoir effleuré le ballon de la main sur le contre favorable (64). De la tête, Benzema est tout proche d'enfoncer Chelsea dans la foulée, mais la barre ne veut rien savoir (66). Partie remise : le banni Timo Werner ne rate pas l'occasion de se jouer d'Alaba, avant une conclusion pleine de réussiteÉchec et mat ? Non, ce Real a beau donner l'impression d'être dans les cordes, un exter' merveilleux de Modrić repris victorieusement par Rodrygo redonne vie à tout une ville. Pas pressé d'aller se coucher, Pulisic laisse une balle de match en route (90+4) et tout ce beau monde en prend pour trente minutes supplémentaires. Le moment parfait pour voir les plus grands enfiler leurs habits de lumière. Et à ce petit jeu-là, rares sont ceux qui peuvent rivaliser avec Karim Benzema cette saison. Sur un centre parfait de Vinicius, les'élève pour crucifier leset faire entre la soirée dans une autre dimension. Une nouvelle nuit mémorable comme Bernabéu en a tant vécu au fil des années. N'en déplaise à Hakim Ziyech qui bute sur Courtois (114) et Jorginho, incapable de cadrer de près (119), ce Real Madrid-là ne compte pas en rester là et prend sa revanche sur la demi-finale de l'an passé au terme d'une lutte de très haute voltige.