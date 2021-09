Le Real grille le Celta grâce à Benzema et Camavinga

81

Celta de Vigo (4-4-2) : Dituro - Mallo, Araujo, Murillo (Aidoo, 89e), Galan - Brais (Solari, 52e), Tapia (Beltran, 46e), Suárez, Cervi (Nolito, 63e) - Aspas, Santi Mina (Galhardo, 63e). Entraîneur : Eduardo Coudet.

Le Real n'a pas manqué ses retrouvailles avec le Santiago-Bernabéu, après plus d'un an au stade Alfredo-Di-Stéfano. Les Madrilènes ont en effet renversé le Celta pour les grands débuts d'Eduardo Camavinga, opportuniste pour marquer six minutes après son entrée (72). Encore une fois, c'est Karim Benzema qui a sorti lad'un bien mauvais pas. Le capitainea égalisé deux fois, d'abord du pied droit sur une remise de Federico Valverde (24), puis de la tête sur un centre duMiguel Gutiérrez, titulaire pour la deuxième fois consécutive (47). Auteur d'un triplé sur un penalty obtenu par Vinicius (87), le Français s'est aussi mué en passeur pour le Brésilien, plein de sang-froid (55). Un but qu'il est allé célébré dans les bras des supporters, ce qui lui a valu un carton jaune, protocole sanitaire oblige.En quête d'une première victoire en championnat, le Celta n'a pas démérité. Les visiteurs ont donné le ton en sanctionnant immédiatement une perte de balle par l'intermédiaire de Santi Mina (4). L'Espagnol aime décidément la, lui qui avait déjà planté contre elle en février 2020 et en mars dernier. Franco Cervi a ensuite régalé en trouvant le poteau d'une talonnade, avant de pousser le cuir au fond (32). Le Real aurait pu encore davantage trembler sans une double parade de Thibaut Courtois (57) et sans un manque de précision de Nolito dans sa balle piquée (74). Le résultat est là : les hommes de Carlo Ancelotti rejoignent Valence et l'Atlético en tête de la Liga, pendant que le Celta (18) reste bien bas.Bon anniversaire quand même, coach Coudet.