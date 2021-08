Le Real Betis officialise Willian José avec une course de caddies

Siempre es emocionante ir al supermercado. pic.twitter.com/FeHLZ0ICy0 — Real Betis Balompié(@RealBetis) August 26, 2021

Après avoir annoncé l’arrivée de German Pezzella dans une vidéo reprenant les codes du jeu vidéo GTA, la com’ du Betis a pondu une nouvelle pépite qui a du valoir des heures de brainstorming. Trois caddies rangés façon Formule 1 attendent le départ d’une course direction un supermarché. Sous les mots d’un commentateur épique et des bruitages digne d’un mauvais spin-off de, les caddies font la course pour se remplir. Du Coca, de la bière, de l’huile d’olive, des biscuits et surtout un maillot floqué du nom de la recrue.écrit le club sur Twitter avant de conclure la vidéo par une remise du maillot à l’attaquant. À 29 ans, le Brésilien connaît son troisième club en trois ans. Propriété de la Real Sociedad, il avait été prêté en fin de saison dernière à Wolverhampton. Bouché par la concurrence féroce d’Alexander Isak et l’arrivée d’Alexander Sörloth, il est prêté un an avec option d’achat obligatoire en cas de qualification européenne.Nabil Fekir va le régaler.