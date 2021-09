Le Real arrache la victoire sur la pelouse de l'Inter

Vainqueur du choc du groupe D face à l'Inter (0-1), ce mercredi soir à Giuseppe-Meazza, le Real Madrid a pris une très belle option dans la course à la première place du groupe face aux Nerazzurri. Une victoire arrachée dans les derniers instants grâce à Camavinga et Rodrygo, tous les deux entrés en jeu en seconde période.

Inter (3-5-2) : Handanovič - Škriniar, De Vrij, Bastoni - Darmian (Dumfries, 55e), Barella (Vecino, 84e), Brozović, Çalhanoğlu (Vidal, 65e), Perišić (Dimarco, 55e) - Džeko, Martínez (Correa, 65e). Entraîneur : Simone Inzaghi.



Real Madrid (4-3-3) : Courtois, Carvajal, Militão, Nacho, Alaba - Valverde, Casemiro, Modrić (Camavinga, 80e) - Vázquez (Rodrygo, 65e), Benzema, Júnior (Asensio, 90e). Entraîneur : Carlo Ancelotti.

Par Fabien Gelinat

Carlo Ancelotti a peut-être proposé la meilleure définition du coaching gagnant, ce mercredi soir à Giuseppe-Meazza. Malmené, le Real Madrid a finalement chipé la victoire à l'Inter (0-1), dans ce choc de cette première journée du groupe D de la Ligue des champions. Un but inscrit dans les derniers instants de la rencontre grâce à Rodrygo et Camavinga, deux joueurs entrés sur le terrain quelques minutes auparavant.Pas de round d'observation dans ce duel entre cadors : le Real prend le jeu à son compte dès les premières minutes avant de subir la foudre interiste. Edin Džeko sollicite une première fois Thibaut Courtois d'une frappe croisée, suivie dans la foulée par Milan Škriniar, dont la tête vient frôler la barre transversale du portier belge (9). Le frisson provoqué par Casemiro (14), dont la frappe de 25 mètres vient raser le poteau gauche de Samir Handanovič ne stimule pas lesqui souffrent et s'en remettent autant à leur gardien, impeccable devant Lautaro Martínez et Džeko (37, 38), qu'au manque de précision du duo d'attaquants intéristes (19, 43). De quoi frustrer les supporters de l'Inter malgré une nette domination de leur équipe dans une première période rythmée et de grande qualité.Toujours aussi folle, cette rencontre reste cependant sevrée de but au retour des vestiaires, la faute à un Škriniar exceptionnel et décisif à deux reprises face à Vinícius Júnior (49, 87), tandis que Džeko bute à nouveau sur un Courtois en ébullition (54). Et ce qui devait arriver arriva. Incapable de réussir le dernier geste, les hommes de Simone Inzaghi sont finalement punis en toute fin de rencontre. Les assassins ? Deux joueurs entrés en jeu quelques minutes plus tôt : Eduardo Camavinga - qui prolonge ses débuts de rêve sous le maillot blanc - dans le rôle du passeur et Rodrygo dans celui du buteur au terme d'une action collective de toute beauté. Supérieure (18 tirs à 12, mais seulement 5 cadrés à 2), l'Inter peut se mordre les doigts et laisse filer les trois points de la victoire au Real Madrid, clinique, au terme d'une rencontre de haute volée. Une manière pour les Madrilènes d'assouvir déjà leur supériorité dans ce groupe D où la première place devrait se jouer entre ces deux équipes.