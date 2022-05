Le PSG aurait fait un premier pas vers Zidane

Après avoir limogé #Leonardo et avoir essayé de faire revenir A. #Henrique (l'homme décisif pour la prolongation de #Mbappé), le #PSG est proche de faire signer Luis #Campos. Et sur le banc, #Zidane est la piste prioritaire pour succeder à #Pochettino https://t.co/Kb1mVflteV — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) May 22, 2022

MD

Une nouvelle journée de folie démarre à Paris.C’est clair. Limpide. Et c’est surtout tweeté en français. Au lendemain de la prolongation de Mbappé et du limogeage de Leonardo, Gianluca Di Marzio a affirmé sur le petit oiseau bleu que le club de la capitale aurait coché le nom de Zidane pour remplacer Pochettino. Sur son site internet , le journaliste italien explique que le départ de Leonardo aurait condamné Mauricio Pochettino dont les. Par la suite, Di Marzio rajoute que plusieurs noms seraient sur la table du président du PSG pour remplacer l’Argentin et que le plus grand rêve de Nasser al-Khelaïfi s’appellerait Zidane. De son côté, RMC Sport affirme que des discussions directes ont même d’ores et déjà été entamées entre l’Emir du Qatar et l’ancien entraîneur du Real Madrid. S’il avait décliné des premières approches avant que Pochettino s’installe sur le banc parisien, Zidane aurait désormais changé d’avis. Enfin, pour nuancer ces quelques affirmations, Julien Maynard a assuré que Zizou ne mettra pas les pieds à Paris dans Téléfoot ce dimanche matin.2 contre 1.