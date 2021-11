Le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky acquiert 27% de West Ham

Czech billionaire Daniel Kretinsky has completed his purchase of a 27 per cent stake in West Ham. — Sky Sports News (@SkySportsNews) November 10, 2021

HB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Véritable laboratoire d'études géopolitiques, la Premier League vient de voir une nouvelle nationalité s'asseoir à la table des propriétaires d'un club de sa ligue. La rumeur enflait, mais c'est désormais une certitude, le milliardaire tchèque et actuel propriétaire du Sparta Prague vient enfin d'acquérir de 27 % des parts de West Ham. Par le biais d'un communiqué officiel paru ce mercredi, le club londonien a officialisé l'arrivée du Tchèque dans son capital.Selon, la cession devrait inclure une option où le milliardaire se verrait devenir l'unique propriétaire desà long terme. Ravi de sa nouvelle acquisition, le Tchèque se veut désormais ambitieux déclarant :. Détenu par David Gold et David Sullivan depuis 2010, West Ham est actuellement 3en Premier League et leader de son groupe en Ligue Europa.Sinon l'AS Saint-Étienne est toujours en vente.