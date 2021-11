Le Barça remonté sur le gong par le Celta d'Aspas

52

1998 - C'est la 1re fois depuis janvier 1998 contre Valence au Camp Nou (3-4) que Barcelone échoue à remporter un match de Liga après avoir mené de 3 buts. Calamité. #CeltaBarça pic.twitter.com/EzI8cJNRCL — OptaJean (@OptaJean) November 6, 2021

Celta (4-1-3-2) : Dituro - Mallo (K. Vázquez, 46e), Aidoo, Murillo (N. Araujo, 70e), Galán - Tapia (Cervi, 65e) - Solari (Beltrán, 46e), D. Suárez, Nolito - Aspas, Galhardo. Entraîneur : Eduardo Coudet.



Barça (4-3-3) : Ter Stegen - Mingueza, E. García (R. Araújo, 46e), Lenglet, J. Alba - Nico (Puig, 59e), Busquets, F. De Jong - Gavi (Ezzalzouli, 80e), Depay, Fati (Á. Baldé, 46e). Entraîneur : Sergi Barjuan.

Xavi a du pain sur la planche Alors qu'il menait de trois buts à la mi-temps sur la pelouse du Celta de Vigo, le Barça a réussi à se faire rattraper à la 96minute, notamment à cause d'un doublé de Iago Aspas (3-3). Il s'agit du quatrième match de Liga sans victoire pour le, valeureux neuvième de Liga.Lancés par une superbe action d'Ansu Fati (5), lesont déroulé en première période en affichant une efficacité insolente et en profitant des boulevards côté gauche, avec une frappe placée signée Sergio Busquets (18) et une tête de Memphis Depay sur une galette de Jordi Alba (34).Mais le pauvre Ansu Fati, revenant de blessure, a rechuté et a dû céder sa place à la pause. Dès lors, le Barça a beaucoup mois bien géré le deuxième acte : Iago Aspas a réduit l'écart sur un ballon mal dégagé par la défense des visiteurs (52), et Nolito s'est d'abord vu refuser le but du 3-2 à cause d'une main (69), mais a finalement réussi à l'inscrire cinq minutes plus tard (74). Et au bout du suspense, Aspas a enroulé un caramel pour faire chavirer le stade de Balaídos (90+6).Se faire rattraper de trois buts, ou perdre Fati sur blessure ? Le Barça a fait les deux.