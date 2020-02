Le Corona (pas) extra de la Botte

Touchée par le coronavirus – qui a déjà fait six morts dans tout le pays et contaminé près de 230 personnes –, une grande partie de l’Italie est paralysée et entre désormais dans une période incertaine. En toute logique, le football n’a pas échappé non plus à son lot de reports, et doit désormais gérer cette situation d’urgence tout en jonglant avec les calendriers nationaux et européens. Un vrai casse-tête chinois.

