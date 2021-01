Le Bayer remporte le choc des gloutons face à Dortmund

Leverkusen (4-3-3) : Hrádecký - Bender, Tah, Tapsoba, Wendell (50e, Sinkgraven) - Wirtz, Aránguiz (70e, Demirbay), Amiri - Diaby, Alario (69e, Schick), Bailey. Entraîneur : Peter Bosz.



BvB (4-2-3-1) : Bürki - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Bellingham (83e, Moukoko), Delaney - Sancho (70e, Reyna), Reus (89e, Tigges), Brandt - Haaland. Entraîneur : Edin Terzić.

Quel régal ! Comme on pouvait s'y attendre, Borussia Dortmund et Bayer Leverkusen se sont livré un duel ultravitaminé qui a tourné à l'avantage des locaux, beaucoup plus voraces et consistants ce mardi.L'ouverture du score de Moussa Diaby, contre le cours du jeu, attise brutalement les pulsions offensives du. Malheur au BvB quand il perd la balle parce que, derrière, sa défense est souvent livrée à elle-même face aux guêpes du Bayer. Heureusement, le barrage des irréductibles Jaunes tient le choc, à l'image de Manuel Akanji ou de Roman Bürki, dont le match se résume presque à un duel face à l'inarrêtable Diaby. Après le premier uppercut du Français, servi en profondeur par une éblouissante transversale de Leon Bailey, le gardien suisse va repousser sans ciller les six tentatives cadrées (!) de l'ancien Parisien. Mais comme le festin n'est pas servi qu'aux amphitryons du soir, les invités sont aussi priés de taper dans le buffet.Le Borussia se rapproche des assiettes après la pause-déjeuner, et finit par bâfrer sa première gamelle grâce à Julian Brandt. Vite, une autre ! Mais le même Brandt bute sur le sauveur Edmond Tapsoba à un mètre de la ligne (69), tandis que Jadon Sancho se charge des vendanges (70). Les hommes d'Edin Terzić ont laissé passer leur chance et doivent payer l'addition amenée par le prodige Florian Wirtz, régalé par Diaby à la suite d'une nouvelle erreur grossière du BvBAu classement, le Bayer remonte provisoirement à la deuxième place, à égalité avec Leipzig, tandis que le Borussia stagne au quatrième rang.