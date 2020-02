Ansu Fati et Barcelone plus forts que Levante

120

Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen - Semedo, Piqué, Lenglet, Alba - Rakitić, Busquets, De Jong (Arthur, 80e) - Messi, Griezmann (Roberto, 71e), Ansu Fati (Puig, 87e). Entraîneur : Quique Setién.



Levante (4-4-2) : Aitor Fernández - Miramón, Vezo, Postigo, Toño - Rochina, Vukčević (Bardhi, 80e), Melero (Hernani, 60e), Campaña - Morales (Mayoral, 60e), Roger. Entraîneur : Paco López.

SO

La relève est assurée.Révélation de la saison, le jeune Ansu Fati est encore un peu plus entré dans les livres d’histoire en devenant à 17 ans et 94 jours le plus jeune joueur à inscrire un doublé en Liga au XXIsiècle. Deux buts qui permettent au Barça de s’imposer face à Levante, au Camp Nou (2-1).Comme une passation de pouvoir, c’est Lionel Messiqui permet à Ansu Fati d’ouvrir le score avec une passe en profondeur depuis le rond central que le jeune prodige récupère avant de battre sereinement Aitor Fernández (1-0, 29).deux minutes plus tard, avec une nouvelle passe du maître jedi que son padawan transforme en or avec l’aide des mains savonneuses du gardien de Levante (2-0, 31). Assommés, lesne passent pas loin du K-O. Mais la frappe de Nelson Semedo, qui s’était offert un festival dans la surface, s’écrase sur la barre transversale (36).La seconde période sera du même acabit, avec le ballon dans les pieds des potes d’Antoine Griezmann. À la différence près que Levante arrive (enfin) à visiter la surface adverse. Sauf que Rubén Rochina manque le cadre (54), et qu'Hernani échoue sur les mains fermes de Marc-André ter Stegen (67). Des mains fermes qui deviennent toutes molles dans les dernières secondes, afin de permettre à Levante et à Rubén Rochina de s'offrir un baroud d'honneur (2-1, 90+2).L'essentiel reste assuré pour le Barça, avec une victoire qui lui permet de revenir à trois points du Real Madrid.