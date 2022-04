Le Barça remet la marche avant sur la pelouse de la Sociedad

Real Sociedad (4-4-2) : Remiro - Zaldúa (Gorosabel, 81e), Zubeldia, Le Normand, Rico - Zanuzaj (Martín, 87e), Zubimendi (Guevara, 90e+2), Merino, Rafinha (Guridi, 81e) - Sørloth, Isak (Portu, 87e). Entraîneur : Imanol Alguacil.



FC Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen - Alves (Dest, 66e), Araujo (García, 55e), Piqué (Lenglet, 82e), Alba - Gavi, Busquets, De Jong - Dembélé, Aubameyang (De Jong, 82e), F. Torres. Entraîneur : Xavi.

Et ils remettent le son.Éliminés de la Ligue Europa puis battus chez eux par Cadix, lesse devaient une revanche lors de ce déplacement au Pays basque. Un court, mais précieux succès aux devants de la Real Sociedad qui donne un peu d'air à la bande de Xavi dans la course à la Ligue des champions.Les Catalans attaquent fort et trouvent rapidement la faille pour lancer parfaitement la soirée. Sur une action où Dembélé trouve le poteau, Gavi récupère et trouve Ferran Torres par-dessus la défense. Le petit ballon tout en toucher de l'Espagnol atterrit sur le crâne d'Aubameyang, qui n'a plus qu'à pousser tout ça au fond. Sans forcément maîtriser la possession, le Barça se montre plus incisif, mais pêche au moment de trouver le cadre. De Jong (29), Torres (39) ou encore Aubameyang (40) manquent ainsi l'opportunité de doubler la mise. Les Basques pensent même recoller sur un excellent décalage de Sørloth pour Isak, mais le Suédois se manque complètement (43).Un petit quart d'heure pour récupérer, et la Real prend le contrôle des opérations. Sur un centre fort de Januzaj, Sørloth est battu par le rebond au second poteau (47). La défense du Barça est en souffrance, y compris sur le plan physique avec les sorties d'Araujo et Alves, tandis qu'Alba et Piqué serrent les dents sur chaque intervention – ce dernier finira par quitter le pré à son tour. Parti dans le dos de Garcia, Sørloth est finalement contré au moment de conclure (58), avant que Gavi ne laisse en route l'occasion de mettre fin au débat (74). Une petite victoire acquise à l'issue d'un interminable temps additionnel qui suffit au bonheur des, lesquels récupèrent la deuxième place et repoussent le Betis, cinquième, à six longueurs.Le Bayern devrait bientôt connaître l'une de ses victimes de la saison prochaine en Ligue des champions.