La Roma sereine face au Genoa

1

AS Rome (3-4-3) : Lopez - Mancini, Cristante, Smalling - Karsdorp, Diawara (Villar, 60e), Pellegrini, Peres (Spinazzola, 87e) - Pedro (Pérez, 74e), El Shaarawy (Mkhitaryan, 60e), Mayoral (Fazio, 87e). Entraîneur : Paulo Fonseca.

Genoa (3-5-2) : Marchetti - Masiello, Radovanović, Criscito - Ghiglione (Cassata, 46e), Zajc (Melegoni, 78e), Badelj, Strootman (Scamacca, 76e), Zappacosta - Pjaca (Shomurodov, 66e), Destro. Entraîneur : Davide Ballardini.

La Louve plus forte que le griffon.En prenant les devants rapidement grâce à un but planté par Mancini sur corner, la Roma s'est offert un début d'après-midi globalement tranquille face au Genoa (1-0) et reste bien placée dans la course à la C1.Malgré une entame convaincante des coéquipiers de Kevin Strootman, c'est Pedro qui allume la première mèche, au-dessus (15). Lancé comme un frelon dans la surface, Mancini saute ensuite plus haut que tout le monde pour marquer ce qui sera le seul but du match. Pedro insiste et force Marchetti à la parade (27), tandis qu'El Shaarawy s'essaie à un geste acrobatique sur un second ballon (43), mais sans pouvoir mettre les siens à l'abri.Car en face, les Génois ne baissent pas les bras, mais manquent de tranchant dans les derniers mètres, comme l'illustre cette tentative de Zappacosta pas suffisamment dangereuse pour Lopez (51). La Roma continue de laisser filer les opportunités de break : déboulé de Villar plein axe et frappe sur le poteau (67), but de Mayoral refusé pour un hors-jeu préalable de Pedro, dont la madjer avait heurté le montant avant de profiter à son compatriote (74). L'entrant Scamacca est tout proche de punir ce manque de réalisme en fin de rencontre (80), mais il n'en est rien.Question du jour : mais où est passé le magnifique Javier Pastore ?