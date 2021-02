La prochaine saison de « All or Nothing » dédiée à la Juventus

??? ?? ???????: ???????? E' ufficiale: i bianconeri saranno protagonisti della docu-serie Amazon Original, disponibile nel corso del 2021 su @PrimeVideoIT!#AONJuve — JuventusFC (@juventusfc) February 23, 2021

AS

Après Netflix, la Juve en vedette sur Amazon Prime.L'équipe d'Andrea Pirlo sera la prochaine vedette de la série(Tout ou rien, NDLR), disponible sur Amazon Prime Video en 2021. La Juve est le quatrième club à ouvrir ses portes après Manchester City, Tottenham et le Bayern Munich."All or Nothing" a commenté Giorgio Ricci, directeur des finances de la Juventus sur le site du club . "All or Nothing: Juventus""All or Nothing"Tous les secrets de la bande à CR7 bientôt révélés.