La presse italienne s'inquiète du sort de Donnarumma au PSG

La presse italienne continue de décrypter la situation #Donnarumma-#PSG. Pour le Corriere dello Sport, qui s'en inquiète dans l'optique de la Nazionale, le gardien se sent "triste" et "solitaire" à Paris. "Il ne s'en cache pas", écrit le quotidien. pic.twitter.com/it8L9zwq4C — GuillaumeMP (@Guillaumemp) September 27, 2021

, les débuts de Gianluigi Donnarumma avec le Paris Saint-Germain.Champion d’Europe l’été dernier, le jeune portier de 22 ans n’a commencé que deux rencontres contre huit pour Keylor Navas. On est bien loin de la rotation annoncée lors de son arrivée en juillet. Impuissant et pas aidé par le clan sud-américain du vestiaire , l’Italien serait un poil désemparé par la situation, et ce n'est pas passé inaperçu de l'autre côté des Alpes.(triste et solitaire, en VF), voici comment larésume la situation dans ses colonnes du jour. Selon les informations du quotidien, Donnarumma traverserait un gros coup de blues et ne cacherait plus son chagrin. Et au vu des prestations du gardien costaricien, il y a de quoi s’inquiéter.La trêve internationale, et vite !