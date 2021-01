La Lazio enchaîne enfin à Parme

Parme (4-3-3) : Sepe - Alves, Busi, Osorio (Ricci, 46e), Valenti (Bologh, 34e) - Hernani, Gervinho, Sohm (Mihaila, 75e), Kurtic, Brugman (Inglese, 64e)- Cornelius. Entraîneur : Robert d’Aversa.



Lazio Rome (3-5-2) : Reina - Radu, Luiz Felipe, Acerbi - Lucas Leiva (Cataldi, 71e, Marusic (Anderson, 84e), Lazzari (Patric, 84e), Milinkovic-Savic, Luis Alberto (Akpa Akpro, 65e) - Caicedo (Andreas Pereira, 71e), Immobile. Entraîneur : Simone Inzaghi.

L’Aigle reprend son envol.Quatre jours après son succès contre la Fiorentina, la Lazio a signé une deuxième victoire consécutive à Parme. Mine de rien, ce n’est que la deuxième fois de la saison que lesenchaînent deux succès en championnat. Et celui acquis à Ennio Tardini a mis du temps à se dessiner. La faute à Luigi Sepe, le portier parmesan, longtemps inspiré, à l’image de sa sortie devant Milinković-Savić (14) ou de sa parade monumentale face à Caicedo (29). Dans le but d’en face, Pepe Reina était lui aussi en jambes, auteur d'une main très ferme sur une tête de Cornelius (25), l’une des rares occasions de Parme, largement dominé par la Lazio.Mais c’est au retour des vestiaires que les Romains ont véritablement accéléré. Après une énorme occasion de Acerbi sur corner (53), Luis Alberto a récompensé les efforts des siens sur un centre en retrait parfait de Lazzari, bien décalé par Milinkovic-Savic. Loin de baisser sa garde, la Lazio a tout de suite cherché à enfoncer le clou, mais Luis Alberto a vu son enroulée flirter avec le poteau (59). Finalement, c’est le Romain le plus en vue, mais le plus imprécis jusque-là, Felipe Caicedo, qui a inscrit le but du break. Au terme d’une superbe action collective, l’Equatorien a profité d’une offrande de Milinkovic-Savic, passeur décisif d’un petit piqué au dessus du gardien adverse. L’affaire était dans le sac, la Lazio vient de prendre 7 points sur 9 et revient au contact des places européennes.De retour sur le banc des Parmesans après avoir été limogé en août, Roberto D’Aversa a du pain sur la planche.