La Lazio écrit l'histoire à Parme

197

Parme (4-3-3) : Colombi - Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo (Pezzella, 79e) - Hernani, Brugman (Kulusevski, 61e), Kurtić - Caprari (Sprocati, 67e), Cornelius, Kucka. Entraîneur : Roberto D'Aversa



Lazio (3-5-2) : Strakosha - Patric, Luiz Felipe, Acerbi - Marušić (Lazzari, 57e), Parolo, Leiva (Cataldi, 82e), Luis Alberto, Jony - Caicedo (Correa, 62e), Immobile. Entraîneur : Simone Inzaghi.

Ça reste encore une illusion, une douce chimère, mais le peuplecontinue de se donner le droit de rêver au Scudetto. Au lendemain de la défaite inattendue de la Juve au Hellas Vérone, la Lazio a pris le dessus sur Parme ce dimanche soir et étiré sa série d'invincibilité dans l'élite à dix-huit matchs. Du jamais-vu dans l'histoire du club romain.Pas emmerdé par l'historique des confrontations qui ne plaide pas en sa faveur (six défaites d'affilée en Serie A), Parme ne nourrit pourtant aucun complexe face au troisième du championnat. Caprari (2) et Kurtić (9) sur coup franc animent d'entrée le stade Ennio-Tardini. Bousculés, un brin empruntés, lesprennent le temps avant de se remettre la tête à l'endroit. Le meilleur buteur sur la scène transalpine, Immobile, alerte d'abord l'arrière-garde parmesane d'une frappe de peu à côté (12). Luis Alberto (27) et Marušić (41) s'essaient à leur tour, mais c'est Caicedo qui profite d'une mésentente entre Hernani et Iacoponi pour trouver la faille.Quelque peu revigorés après la pause, lesparviennent à mettre à mal la deuxième meilleure défense du championnat à plusieurs reprises. Si la frappe de Gagliolo est contrée in extremis (54), Caprari et Kucka, eux, butent sur un Strakosha très en verve sur sa ligne (56, 70). Une fulgurance de Kulusevski vient distiller une dernière frayeur, mais sans conséquence pour la Lazio (90+5), laquelle n'a plus humé le parfum de la défaite à l'extérieur depuis septembre 2019.Toujours aussi insubmersible, la troupe de Simone Inzaghi endosse ainsi provisoirement le costume de dauphin en attendant leet revient à une longueur du leader turinois.