La danse d'Andrew Redmayne sur sa ligne lors des tirs au but contre le Pérou

?On dirait du Bruce Grobbelaar, mais c’est du Andrew Redmayne ! Et ça qualifie l’Australie pour la Coupe du monde ! pic.twitter.com/LE9ykYo0Qc — Fabien Lévêque (@FabLeveque) June 13, 2022

Dans une ambiance sud-américaine qui ferait pâlir le Winchester FC d’Ousmane Dembélé l’Australie a triomphé du Pérou et composté son ticket pour le Qatar au terme d’une folle séance de tirs au but durant laquelle le gardien australien remplaçant Andrew Redmayne s'est illustré. Le deuxième portier desest entré à quelques secondes de la fin de la prolongation, avant de danser sur sa ligne lors de chacune des tentatives péruviennes.Auteur d'un arrêt, le portier de Melbourne a qualifié l'Australie pour la Coupe du monde. Mais sa technique de déstabilisation a bien failli être un échec. Non seulement l’arbitre lui a intimé deux fois l'ordre de bien avoir les pieds collés sur sa ligne, mais en plus, Redmayne n’était à plusieurs reprises pas sur ses appuis au moment de plonger. Qu’importe, puisque c’est bien l’Australie qui complète le groupe D et affrontera la France, le Danemark et la Tunisie en novembre Ne cherchez plus l’héritier de Tim Krul