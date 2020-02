L'UEFA et la Conmebol s'unissent contre la FIFA

FB

La guerre est déclarée.L'UEFA et la Conmebol (Confédération sud-américaine) ont signé ce mercredi un accord de collaboration visant à «» . Cette coopération, qui concernera entre autres «» , aura également pour objectif «» . Il se pourrait alors que la Coupe intercontinentale, disparue en 2004 et qui opposait le vainqueur de la Ligue des champions à celui de la Copa Libertadores, soit de retour.Cet accord ressemble avant tout à un véritable pied de nez fait à la FIFA. En effet, la Conmebol et l'UEFA n'apprécieraient que très peu les différentes actions menées dans leurs dos par Gianni Infantino, le président de la plus haute instance mondiale. Ce dernier tenterait de convaincre les plus grands clubs européens et sud-américains de jouer la future Coupe du monde des clubs qu'organisera la FIFA en Chine, à l'été 2021. Le tout sans avoir prévenu, au préalable, les deux institutions contestataires.