L'Udinese arrache le nul face à l'Atalanta

Atalanta (3-4-2-1) : Musso - De Roon, Palomino, Lovato - Pezzella, Mario Pašalić (Teun Koopmeiners, 74e), Freuler, Zappacosta - Malinovskiy (Scalvini, 86e), Iličić (Aleksei Miranchuk, 64e) - Duván Zapata (Muriel, 64e). Entraîneur : Gian Piero Gasperini.

Udinese (5-4-1) : Marco Silvestri - Stryger Larsen (Soppy, 76e), Becão, Nuytinck (Forestieri, 82e), Samir, Udogie - Nahuel Molina (Isaac Success, 64e), Jean-Victor Makengo (Tolgay Arslan, 64e), Walace, Pussetto (Samardžić, 76e) - Beto Gomes. Entraîneur : Luca Gotti.

AB

DeaL’Atalanta a été tenue en échec, à domicile, par une vaillante équipe de l’Udinese (1-1). Les erreurs de concentration ont de nouveau fait défaut aux Lombards, et offert un troisième match nul consécutif à Udine.Les hommes de Gian Piero Gasperini, dominateurs, n’ont pas su faire la différence au moment opportun. Les premières étincelles sont en effet à mettre à l’actif de l’Udinese, emmenée par un excellent Nahuel Molina. Au second poteau, l’Argentin s’arrache d’abord pour tacler une passe en retrait de Beto Gomes... sur le montant (22). Avant de déclencher une lourde frappe à l’entrée de la surface, au-dessus des cages de Juan Musso (34). Lalaisse passer l’orage, pour mieux réagir dans la foulée. L’extérieur du pied de Josip Iličić, bien servi par Davide Zappacosta, se heurte à son tour au poteau (39). Pas plus de réussite côté Mario Pašalić, dont le numéro de soliste au point de penalty ne trompe pas la vigilance de Mario Silvestri (40). Des regrets dans chaque camp, donc.Les erreurs du premier acte ne sont pas reproduites au retour des vestiaires, les Bergamasques trouvant la faille d’entrée. C’est Ruslan Malinovski qui fait sauter le verrou, d’une excellente frappe fuyante aux 25 mètres. L’Ukrainien est à nouveau à l’origine d’une action dangereuse, mais son missile est repoussé par les mains fermes de Silvestri (78). Terminé ? Non. Malgré lui, Matteo Lovato manque d'abord d'offrir le but de l’égalisation visiteurs à la suite d’un mauvais renvoi sauvé sur sa ligne par Musso (90). Puis, la sentence tombe : sur l’ultime corner de la rencontre, le crâne de Beto Gomes fait moucheet calme les ardeurs de l’Atleti Azzurri d’Italia.Ce nul retarde l’Atalanta dans sa quête de la quatrième position et des places qualificatives pour la Ligue des champions. De son côté, et comme à son habitude, l’Udinese trust le ventre mou du classement.