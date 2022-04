L'OM renverse Nantes et conforte sa seconde place

Nantes (5-4-1) : Lafont - Coco, Corchia, Girotto, Pallois (Coulibaly, 70e), Appiah - Moutoussamy, Cyprien, Simon (Bukari, 46e), Blas (Fábio, 46e) - Geubbels (Merlin, 70e). Entraîneur : Antoine Kombouaré.



Marseille (4-2-3-1) : Lopez - Lirola (Rongier, 86e), Saliba, Ćaleta-Car, Peres (Gueye, 86e) - Kamara, Guendouzi - Gerson, Harit (Kolašinac, 90e), Payet - Bakambu (Milik, 69e). Entraîneur : Jorge Sampaoli.



Deux virages du tonnerre, et un tournant bien négocié.L'OM a profité de la réception de Nantes pour faire le trou dans la perspective du combat pour la deuxième place du championnat (3-2). Bien entrés dans leur match, les Marseillais ont pourtant cédé sur un coup de pied arrêté qui n'aurait jamais dû arriver. Pas aidé par la passe de Duje Ćaleta-Car, Luan Peres a envoyé le ballon en corner en voulant éviter une sortie en touche. Laissé seul au point de penalty, Andrei Girotto a donc appliqué la sanction de la tête. Diablement réalistes, les Nantais ont encore marqué juste avant la pause par Marcus Coco à la suite d'un ballon mal renvoyé. Deux frappes, deux buts.Heureusement pour les 55 000 supporters venus garnir le Vélodrome, Dimitri Payet a répondu à chaque fois sur penalty, le premier obtenu par Bouba Kamara, déséquilibré par Nicolas Pallois, et le second par Gerson, pour une obstruction de Fábio. Encore très actif ce soir, et proche d'ouvrir la marque en première période sur un caviar de Kamara (13), Amine Harit a fini par soulever le Vél une troisième fois. Malgré le frisson qu'a fait passer la tentative de lob d'Osman Bukari (80), l'OM décroche un succès aussi mérité que précieux puisqu'il offre aux Olympiens six points d'avance sur leurs poursuivants. Le Canari s'est fait manger, et a même fini à dix avec la deuxième biscotte de Coco (90+4).Nantes peut rire jaune.