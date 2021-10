L'OM assomme Lorient et monte sur le podium

Incapable de gagner depuis quatre matchs toutes compétitions confondues, l'Olympique de Marseille a renoué avec la victoire contre le FC Lorient (4-1). À une semaine du rendez-vous contre le PSG, l'OM retrouve le podium, et de la confiance, à l'image de Milik, buteur pour sa première titularisation de la saison.

Kamara rallume la lumière

Milik is back

Lopez - Saliba, Ćaleta-Car, Peres - Rongier, Kamara, Guendouzi, Payet - Lirola (Gueye, 74e), Milik, De la Fuente (Dieng, 74e). Entraîneur : Jorge Sampaoli.



Nardi - Le Goff, Jenz, Laporte, Méndez, Silva - Monconduit, Abergel, Le Fée (Boisgard, 60e)- Laurienté, Diarra (Grbić, 68e). Entraîneur : Christophe Pélissier.

pour LorientOn attendait un Vélodrome volcanique pour l'ultime hommage à Bernard Tapie, mais après un avant-match de haute volée, le feu d'artifice s'est prolongé sur la pelouse. Dans une rencontre enlevée, pendant laquelle les Lorientais n'ont pas démérité après avoir ouvert le score, l'OM a retrouvé son éclat du début de saison. Au bout de ce festival, une large victoire, et des bonnes nouvelles, à l'image des deux premières passes décisives de Payet cette saison, mais aussi du premier pion d'Arkadiusz Milik, enfin titulaire. Résultat : l'OM réalise le bon coup du week-end et retrouve le podium à une semaine du Classique contre le PSG. Idéal, à l'heure d'entamer trois semaines marathons avec sept matchs au programme.Petite sensation au coup d’envoi : Konrad de la Fuente est de retour dans son couloir gauche. En l’absence de Cengiz Ünder, suspendu, Sampaoli relance l’éclair de l’été. Et très vite, l’ailier américain donne raison au coach argentin, en dynamitant la défense lorientaise. Engouffré dans la brèche, Payet bute sur Nardi et donne le ton de la soirée : l’OM est au rendez-vous. Sauf qu’une faute naïve de Luan Peres sur Diarra vient enrayer le plan phocéen, en offrant un penalty aux Merlus. Laurienté s’exécute, et voilà les Marseillais encore menés au score. Les hommes de Pélissier se replient alors sur leur cage, et l’OM peine à perforer ce bloc compact. Milik manque de trouver la faille sur un coup franc de Payet (15), puis sur une ouverture en cloche de Kamara (45). C’est d’ailleurs le minot marseillais qui remet les siens dans le sens de la marche, en deux temps. Après une première frappe contrée sur une remise du Polonais, Kamara profite d’un bon centre de Guendouzi sur lequel s’efface Payet pour égaliser, d’une frappe contrée. Marseille recolle au tableau d’affichage, avant que Lopes n’étale enfin sa classe sur une frappe enveloppée de Diarra (31). À la pause, l’OM, dominateur, est pris dans les filets lorientais.Enfin dans la lumière, le portier espagnol récidive dès la reprise avec une double parade étincelante face à Laurienté puis sur une frappe de Diarra. Une bonne façon de se défaire de l’étiquette d’imposteur injustement collée à son dos depuis qu’il a éclipsé Mandanda, et tant pis s’il y avait finalement hors-jeu sur le coup. De toute façon, l’OM n’a pas le temps de tergiverser, car les hommes de Sampaoli sont revenus des vestiaires le couteau entre les dents. Pratique pour percer le filet des Merlus, qui craque de toute part. De la Fuente, Lirola, Rongier... Les situations se multiplient pour l’OM qui, paradoxalement, trouve la faille sur un corner botté par Payet et repris au premier poteau par les boucles de Guendouzi. Le ballon lobé file dans le petit filet opposé. La folie s’étant emparée du Vélodrome, un autre minot passe tout proche de l’égalisation : le capitaine lorientais Abergel, un peu court sur un énième centre du feu follet Diarra. L’OM s’en sort, souffle, puis gère la fin de match. Payet allume quelques mèches, sans trouver l’étincelle. Alors son meilleur compère du soir Milik s'en charge sur un service de... Payet, évidemment. Un but contre son camp de Mendes plus tard, et l'addition est salée pour les Merlus. Pour l'OM, cela fait trois points et une troisième place sur le podium, le tout à une semaine du Classique. De quoi ravir le boss, là-haut.