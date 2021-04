L'OM accroche Strasbourg dans le Sampaoli time

Puni par une tête de Stefan Mitrović, Marseille a arraché un point dans les dernières minutes (1-1) grâce à ses remplaçants. À défaut de l'emporter, les hommes de Jorge Sampaoli continuent de se distinguer à domicile en fin de partie.

Darío, dare-dare

8 – Marseille a glané 8 points en Ligue 1 après la 85e minute cette saison, seul Lille fait mieux (9). Mental. #OMRCSA pic.twitter.com/vBsIRyOnUF — OptaJean (@OptaJean) April 30, 2021

OM (3-1-4-2) : Mandanda - Balerdi, Álvaro, Ćaleta-Car - B. Kamara (Benedetto, 83e) - Lirola, Thauvin, Rongier (P. Gueye, 58e), Nagatomo (L. Henrique, 57e) - Milik, Payet. Entraîneur : Jorge Sampaoli.



Racing (5-3-2) : Sels - Guilbert, L. Koné, Mitrović, Djiku, Caci - Bellegarde (Sahi, 90e+1), Aholou, Liénard (I. Sissoko, 76e) - H. Diallo (Siby, 85e), Ajorque. Entraîneur : Thierry Laurey.

Rennes, Brest, Lorient et maintenant Strasbourg : ils sont déjà nombreux, depuis l'arrivée de Jorge Sampaoli sur la Canebière, à avoir perdu des points sur le gong alors qu'ils tenaient un résultat au Vélodrome. À chaque match à domicile ou presque, cet OM lancé dans la course à la cinquième place se transcende dans le money time , et cela a encore été le cas ce vendredi soir face aux Alsaciens, 15et qui n'auraient pas démérité de réussir un coup après avoir neutralisé les locaux pendant presque toute la partie. C'était compter sans un Darío Benedetto qui s'est mué enStrasbourg subit dans le premier quart d'heure, mais reste à l'affût du moindre cadeau adverse, et l'omniprésent Ludovic Ajorque est proche de concrétiser cela à la retombée d'un corner (15). L'OM réplique encore plus fort, sur coup de pied de coin à son tour, Leonardo Balerdi manquant de finesse à bout portant face à un bon Matz Sels (17). Même quand ils giclent à la récupération du ballon, les Phocéens se cassent les nageoires sur l'épais 5-3-2 alsacien, et pour répondre à une frappe de lassitude signée Arkadiusz Milik, Ajorque écrase lui aussi (33), puis passe au-dessus de Balerdi pour trouver la niche de Steve Mandanda (37). L'OM se fait même peur avant la pause, alors que Strasbourg insiste sur corner.Même topo en deuxième, puisque les locaux attendent les premiers changements et mettent un gros quart d'heure avant de trouver un décalage, dont Dimitri Payet ne profite pas (62). Ce n'est qu'après cette heure de jeu que Strasbourg se remet à se projeter dans le camp adverse, avec un Dimitri Liénard vicieux, mais pas vainqueur face à(67). Quelques secondes plus tard, Pol Lirola trouve enfin une ouverture, mais Milik, pourtant en excellente position, voit son coup de tête bloqué par Sels (69). Liénard, lui, continue de mettre le bazar avec une bastos déviée par Mandanda (72). Et dans la foulée sur la remise en jeu bottée par le gaucher, Stefan Mitrović envoie un coup de boule en prenant le dessus sur Álvaro. Thauvin n'a pas encore été beaucoup vu, alors il tente sa spéciale, pas loin de faire mouche (76). Lancé pour la deuxième, Luis Henrique se chauffe (84) et c'est son deuxième débordement qui trouve Benedetto, buteur sur son premier ballon, alors que Sampaoli avait tenté un coup de poker en lui faisant prendre la place de Boubacar Kamara. À Marseille, les cinq dernières minutes appartiennent aux Argentins.