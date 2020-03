L'équipe type du week-end

Non, le coronavirus n'empêche pas les hommes de se montrer grands. La preuve avec un gardien qui fait passer les penaltys pour des six mètres en sa faveur, des défenseurs qui prennent la place des attaquants ou des avants-centres plus effrayants que des fantômes. En revanche, la Premier League ou l'Italie ne paraissent pas franchement en forme.

« Si c'était mon meilleur match ? Non, on ne peut pas dire ça. J'ai mis deux buts, mais je n'ai pas très bien joué. » Et humble, avec ça !

Intelligent, le ministre des Sports de la Botte n'a rien trouvé de mieux à faire que de foutre un bordel monstre juste avant Parme-SPAL en appelant à l'arrêt immédiat de la Serie A. Résultat : un match retardé, et encore plus de psychose. Heureusement qu'en Italie, il y a Cristiano Ronaldo pour détendre l'atmosphère !

Gardien

Predrag Rajković (Reims) : Si la surprise de la Ligue 1 dispose de la meilleure arrière-garde d'Europe, c'est en premier lieu grâce à son portier. Quatre penaltys arrêtés sur cinq, what the fuck ?

Défenseurs

Fabien Centonze (Metz) : Au four et au moulin, à la passe et à l'accélération. Le latéral a signé une énorme prestation, et sans être pris à défaut derrière son dos. Fabien Centonze sur dix.

Dayot Upamecano (Leipzig) : Fixation béton, comme d'habitude. Allô, Monsieur Deschamps ?

Teun Koopmeiners (AZ Alkmaar) : Déjà sélectionné dans le onze fin février pour avoir notamment collé deux buts, l'arrière central est de nouveau appelé dans ce onze pour avoir notamment collé deux buts. C'est ce qu'on appelle prendre son (coup de) pied (arrêté).

Ike Opara (Minnesota United) : Ok, il évolue normalement en charnière. Mais il est aussi présent en attaque (doublé) que devant ses propres cages, alors... C'est ce qu'on appelle jouer avec sa tête.

Milieux

Paulinho (Bayer Leverkusen) : Vous avez demandé des gestes décisifs ? En voici deux pour le prix d'un.

Un Zéro (Premier League) : Une fois n'est pas coutume, l'Angleterre a offert un horrible samedi. Avec quatre 1-0 en sept matchs, un 0-0 et une seule rencontre comptant plus de deux buts. Merci Liverpool (22e victoire à domicile d'affilée grâce à son 2-1 contre Bournemouth, du jamais-vu en Premier League), qui a pu compter sur un gros Milner et un énorme Mané !

Tanguy Ndombele (Tottenham) : « Quelqu'un doit réaliser qu'on est en Premier League, j'espère qu'il va utiliser chaque minute sur le terrain et chaque minute en ayant conscience de ce qu'est le championnat anglais pour s'améliorer. » Signé José Mourinho, qui a sorti le Français dès la pause. Le déménagement n'est pas digéré, pour Tanguy...

Christian Jeanpierre (France) : Il pensait faire partie intégrante du milieu, et rester indiscutable dans l'entrejeu. Mais finalement, il était déjà très près de la ligne de remplacement. Fin du game pour lui, désormais sur la touche.

Attaquants

Leigh Griffiths (Celtic) : Gauche-gauche-gauche, pour un mec adroit. Un triplé ce week-end, ce qui fait neuf réalisations en dix titularisations en championnat. Pas mal, pas vrai ?

Kasper Dolberg (Nice) : « Si c'était mon meilleur match ? Non, on ne peut pas dire ça. J'ai mis deux buts, mais je n'ai pas très bien joué. » Et humble, avec ça !

Sur le banc

Christian Gourcuff (Nantes) : Pas content, l'adepte du beau jeu ? « On a globalement la maîtrise, mais c'est une illusion. On a la maîtrise du jeu, mais on reste dans un ronron qui ne nous permet pas de déséquilibrer l'adversaire. Il n'y a aucune créativité... » Pas content, non.

Christian Poulsen (Ajax Amsterdam) : Le voilà en quarantaine, avec d'autres membres du staff ! Foutu coronavirus.

Vincenzo Spadafora (Italie) : Intelligent, le ministre des Sports de la Botte n'a rien trouvé de mieux à faire que de foutre un bordel monstre juste avant Parme-SPAL en appelant à l'arrêt immédiat de la Serie A. Résultat : un match retardé, et encore plus de psychose. Heureusement qu'en Italie, il y a Cristiano Ronaldo pour détendre l'atmosphère !

? Quand Cristiano Ronaldo tape dans la main de supporters... invisibles ! ????? Juventus - Inter en direct à 20h40 sur beIN SPORTS 3 pic.twitter.com/dEdriQeavj — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 8, 2020

Bart Ramselaar (FC Utrecht) : Vous ne le connaissez pas, mais il se pourrait que ça change dans un futur proche. Deux caramels, pour une victoire facile (5-1).

Michel Vlap (Anderlecht) : Vous le connaissez un peu, mais il serait bon que vous le regardiez davantage dans un futur proche. Trois caramels, pour un succès humiliant (7-0).

Flavien Tait (Rennes) : Le famaux combiné goal/assist, permettant d'exploser un Montpellier resté inanimé. Sois bon, et Tait-toi.

Par Florian Cadu