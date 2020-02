L'équipe type du week-end

Des histoires de penalty, mais aussi de boulettes ou d'exploits. Une aventure de quadruplé, mais aussi de virus ou de remplaçant. Des chapitres d'arbitrage, mais aussi de précocité ou de partage. Que du bon, quoi.

Une facilité déconcertante pour s'offrir un quadruplé, et une joie partagée avec un Martin Braithwaite impliqué sur les deux derniers pions... Qu'est-ce qui choque le plus ?

Prendre le ballon. Le poser. Et transformer son penalty. Reprendre le ballon. Le reposer. Et transformer son second penalty. Le tout, en six minutes chrono. Pas si facile, hein...

Première défaite avec l'OM en Ligue 1 et première réelle fausse note, pour l'Espagnol. Qui n'a plus le droit de rêver à l'Euro, avec son CSC du week-end. « Álvaro, Álvaro ! Il a tiré, il a tiré ! Il a marqué, il a marqué ! »

Une prestation XXL, pour le Français. Son pote Renato Sanches peut également remercier Mauro Goicoechea, auteur d'une horrible relance à l'origine du but de l'ancien Munichois. Rémy et sa famille.

Un monstre, surtout quand on le compare à ses nouveaux camarades. Et un combiné goal/assist, pour être certain de bien s'intégrer. Petite mention, aussi, à Anthony Martial.

Gardien

Kasper Schmeichel (Leicester) : Certes, il n'a pas réussi a obtenir son clean-sheet. Mais il l'aurait amplement mérité, notamment grâce à son penalty arrêté. Son quatrième en Premier League, soit davantage que son papa durant l'intégralité de sa carrière.

Vidéo

Défenseurs

Talkie Walkie (SPAL) : « Allo, collègue ? L'écran de la VAR ne fonctionne pas, ça dit quoi chez toi ? Bah oui, c'est pour ça que je te contacte via l’ancêtre du téléphone portable ! » Voilà comment l'arbitre a sanctionné la Juventus d'un péno, ce samedi. Ce que n'a pas digéré Maurizio Sarri, malgré la victoire : « Je suis le premier entraîneur à concéder un penalty sur la base d'une décision du VAR sans que l'arbitre ne visionne lui-même l'action, je comprends que les règles le permettent et l'arbitre me l'a expliqué, mais je ne suis pas d'accord. » Sinon, Cristiano Ronaldo a disputé son millième match professionnel... et marqué pour la onzième fois d'affilée en Serie A. Personne ne peut en dire autant, hormis Gabriel Batistuta et Fabio Quagliarella.

Vidéo

Álvaro (Marseille) : Première défaite avec l'OM en Ligue 1 et première réelle fausse note, pour l'Espagnol. Qui n'a plus le droit de rêver à l'Euro, avec son CSC du week-end. « Álvaro, Álvaro ! Il a tiré, il a tiré ! Il a marqué, il a marqué ! »

? SAH quel plaisir de revoir la joie du vestiaire ! #OMFCN pic.twitter.com/ZO6SlOeGuc — FC Nantes (@FCNantes) February 22, 2020

Teun Koopmeiners (AZ Alkmaar) : Prendre le ballon. Le poser. Et transformer son penalty. Reprendre le ballon. Le reposer. Et transformer son second penalty. Le tout, en six minutes chrono. Pas si facile, hein...

Corona Virus (Italie) : Le ballon s'est arrêté dans de nombreux endroits de la botte, à cause de cette satanée particule microscopique infectieuse. Tremblez, footballeurs...

Milieux

Christopher Nkunku (Leipzig) : Sa note ? 10/10. Soit son total de passes décisives, gonflé de deux à Schalke 04, en Bundesliga cette saison. Beau travail.

Vidéo

Giovani Lo Celso (Tottenham) : Grosse semelle de l'ex-Parisien, qui a logiquement été expul... Finalement, non : malgré la VAR, l'arbitre n'a pas cru bon de sortir le carton rouge. Pourquoi, comment ?

Vidéo

Darwin Machís (Granada) : Un petit doublé pour lui, agrémenté d'une sortie à la 75e minute avec le sentiment du devoir accompli. Bonne évolution, pour Darwin.

Vidéo

Attaquants

Serge Gnabry (Bayern Munich) : Son gardien Manuel Neuer a réalisé une jolie boulette ? Pas de problème, le bonhomme a sorti deux assists (pour Robert Lewandowski) tout en trouvant le chemin des filets une fois pour compenser. Bon courage, Chelsea.

Vidéo

Gelson Dala (Rio Ave) : Il est entré sur le terrain à la 68e minute, quand le score était encore de 0-0. Il l'a quitté au coup de sifflet final, alors que le résultat était passé à 2-1. Et il n'y est pas pour rien.

Vidéo

Lionel Messi (Barcelone) : Une facilité déconcertante pour s'offrir un quadruplé, et une joie partagée avec un Martin Braithwaite impliqué sur les deux derniers pions... Qu'est-ce qui choque le plus ?

[⚽ VIDÉO] ??? Martin Braithwaite se fait déjà remarquer puisqu'il délivre une passe décisive... à Lionel Messi !! pic.twitter.com/S9IY0Jt7Y9 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 22, 2020

Sur le banc

Prince Oniangué (Caen) : Un 4-1 infligé à Lens, un péno réussi et un doublé proposé. Comment passer une meilleure journée ?

Vidéo

Renato Steffen (Wolfsburg) : Une tête de renard, et un exploit personnel. À vrai dire, tout le monde devrait préférer le deuxième.

Vidéo

Bruno Fernandes (Manchester United) : Un monstre, surtout quand on le compare à ses nouveaux camarades. Et un combiné goal/assist, pour être certain de bien s'intégrer. Petite mention, aussi, à Anthony Martial.

? Anthony Martial s'offre un but délicieux avec Manchester United. ? Le Français a signé un geste technique et un piqué de très grande classe, tout en sang-froid, face à Watford. ?? En route pour l'Euro ? pic.twitter.com/fRDDI10s4F — RMC Sport (@RMCsport) February 23, 2020

Jonathan David (La Gantoise) : Triplé ! Ça fait bim, bam, boum. À Saint-Trond, y’a rien qui tourne.

Vidéo

Loïc Rémy (Lille) : Une prestation XXL, pour le Français. Son pote Renato Sanches peut également remercier Mauro Goicoechea, auteur d'une horrible relance à l'origine du but de l'ancien Munichois. Rémy et sa famille.

Nolan Roux (Nîmes) : 34 secondes. C'est le temps qu'il a fallu à l'attaquant pour tromper Édouard Mendy, qui venait juste d'assister au coup d'envoi. Pour l'instant, personne n'a été plus rapide en Ligue 1.

34 - Nolan Roux a inscrit le but le plus rapide en Ligue 1 cette saison après seulement 34 secondes de jeu. Trombe. #SRFCNO pic.twitter.com/xoYo39yGrz — OptaJean (@OptaJean) February 23, 2020

Par Florian Cadu