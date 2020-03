La paire Paolo Maldini et Mamie Alma en charnière centrale, un Lewandowski généreux en attaque et même un requin en pleine forme : c'est l'équipe type du week-end, et elle est aussi forte qu'en temps normal.

Gardien

Christian Constantin (FC Sion) : À la suite de la suspension du championnat de Suisse, le président du FC Sion a proposé de mettre ses joueurs au chômage partiel (c’est-à-dire qu’ils touchent 80% de leur salaire avec un plafond à 12 500 francs suisses, soit environ 11 700 euros). Une dizaine ont refusé. Alors, Constantin a fait ses calculs : « J’ai viré neuf types, mais cela aurait pu être douze, treize, comme le nombre qui a refusé le chômage partiel, a-t-il expliqué dans les colonnes de L’Équipe ce samedi. Mais, à partir de dix par mois, c’est un licenciement collectif et je dois faire appel aux syndicats. J’ai donc choisi de virer les plus vieux, ceux qui me coûtaient le plus cher. »

Défenseurs

Maggie De Block (Belgique) : Vendredi dernier, cinq millions de masques chirurgicaux ont été distribués dans les hôpitaux en Belgique. C’est ce qu’a annoncé le cabinet de la ministre de la Santé, Maggie De Block. Sauf que... ces masques ne sont pas les bons ! Les médecins et les infirmiers ont besoin de masques dotés d’une coque de protection respiratoire, dits FFP2 ou FFP3. De là à dire qu'ils ont le seum...

Mamie Alma (Italie) : Elle a 95 ans, elle vient de la région de Modène, en Émilie-Romagne, et elle a vaincu le coronavirus. « Nonna Alma » est sortie de l’hôpital ce vendredi, les pouces en l’air et en bonne santé. Après avoir vu de son vivant les Azzurri remporter quatre fois la Coupe du Monde de football, l'Italienne, de retour dans son village de Fanano, va pouvoir se broder une cinquième étoile sur son maillot.

Paolo Maldini (AC Milan) : La légende de l’AC Milan est porteuse du COVID-19. C’est ce qu’a annoncé samedi soir le club milanais, où Paolo Maldini officie aujourd’hui comme directeur technique. S’il éprouve des symptômes du coronavirus, l’ancien défenseur de 51 ans s’est montré rassurant sur son état de santé.

Steph Catley (Melbourne City) : Championnes dans un stade vide. L’équipe de Melbourne City a remporté ce week-end la W-League, le championnat féminin d’Australie, qui s’est terminée à huis clos. Victoire 1-0 des Citizens, grâce à un but de Stephanie-Elise Catley... avec la complicité de la gardienne de Sydney FC.

Milieux

Daniel Maldini (AC Milan) : Comme son papa, Daniel Maldini, défenseur international U19 évoluant à l’AC Milan, a été contaminé par la pandémie de coronavirus qui ravage l’Italie. Ce dimanche soir, plus de 5 400 décès étaient recensés sur le territoire italien au total depuis le début de l'épidémie.

Marouane Fellaini (Shandong Luneng) : Lui évolue au Shandong Luneng, en Chine, et il a aussi été testé positif au COVID-19. « Je peux vous assurer que tout va bien pour moi » , a indiqué Fellaini. Pendant ce temps-là, en Chine, l’activité humaine commence à reprendre dans la province de Wuhan où les premiers malades du coronavirus avaient été signalés en décembre dernier.

La Tchéquie (FC Santé) : 680 000 masques envoyés par la Chine aux hôpitaux en Italie ne sont jamais arrivés à destination, parce qu'ils ont été volés par la police tchèque. Le Gorafi ? Non, un article du très sérieux quotidien italien la Repubblica. Le ministre de l’Intérieur de la Tchéquie, Jan Hamáček, affirme que ces masques ont été saisis dans une opération contre des trafiquants. Mais pourquoi des masques censés transiter de Chine en Italie se sont retrouvés au Nord de Prague ?

Attaquant

Paulo Dybala (Juventus) : Après Blaise Matuidi et Daniele Rugani, Paulo Dybala est le troisième joueur de la Juventus testé positif au COVID-19. Il l’a officialisé ce samedi, en précisant que sa copine (également positive) et lui sont « en parfait état » . Sa célébration masquée ne lui a jamais aussi bien collé à la peau.

Robert Lewandowski (Bayern Munich) : Le buteur du Bayern Munich et sa femme Anna, championne polonaise de karaté, ont réalisé un don d’un million d’euros (sans préciser à qui exactement) en faveur de la lutte contre la propagation du coronavirus. King Robert.

Vincenzo Nibali (Italie) : Confinement oblige, ce week-end, la course cycliste Milan San Remo n’a pas eu lieu. En fait, si : grâce à un GPS placé sur leur vélo à la maison, 4221 coureurs ont participé virtuellement à la course en roulant sur les 57 derniers kilomètres de la classique italienne. Et le Requin de Messine a gagné. En franchissant la ligne d’arrivée dans son salon, donc.

Remplaçants

Pär Zetterberg (Anderlecht) : Conséquence directe de la pandémie de coronavirus qui a mis à l’arrêt presque tous les championnats européens, le club d’Anderlecht a licencié ce samedi l’entraîneur adjoint de Franky Vercauteren chez les Mauves, le Suédois Pär Zetterberg. À qui le tour ?

Les stadiers (Anfield) : Qui a dit que le monde du foot était au chômage technique ? Peter Moore, le directeur exécutif de Liverpool FC, a diffusé une annonce sur Twitter : « Message aux managers des supermarchés, ici, dans le Merseyside. Nos stadiers proposent d'offrir leur temps et leur expertise de manière bénévole pour aider à gérer les foules, les files d'attente, le stationnement, à soutenir les personnes âgées et handicapées à porter leurs courses jusqu'à leur voiture, etc. » Et, en plus, il paraît que ce sont les meilleurs dans leur domaine.

Message to supermarket managers here on Merseyside. Our stadium stewards here @LFC are offering their time and expertise in volunteering to help with crowd control, queue management, parking control, assisting the elderly and infirm taking their groceries to their cars, etc. 1/2 — Peter Moore (@PeterMooreLFC) March 22, 2020

They are truly the best in the business and would be delighted to help in whatever way you would deem appropriate (and safe) on your premises. Please DM me so that I can put you in contact. #YNWA 2/2 — Peter Moore (@PeterMooreLFC) March 22, 2020

Massimo Cellino (Brescia) : « La saison est finie, si quelqu'un veut ce maudit Scudetto, qu’il le prenne. Chiuso. Finito. » Ce sont les mots du président de Brescia, dans une interview au Corriere dello Sport. Plus facile à dire quand on est vingtième de Serie A comme Brescia plutôt que leader de Serie B.

Steven Naismith (Heart of Midlothian) : Pour surmonter la crise, le club écossais d'Heart of Midlothian a demandé à ses joueurs de réduire leur salaire. Naismith, le capitaine de l'équipe, ancien d'Everton, est d'accord pour diviser son salaire par deux. Un chic type.

Lorenzo Sanz (Espagne) : L’ancien président du Real Madrid est mort, ce samedi, à 76 ans, après plusieurs jours d’hospitalisation dans un état critique. À cause de cette saloperie de COVID-19, malheureusement. Il avait embrassé deux fois la coupe aux grandes oreilles durant sa présidence chez les Merengues, entre 1995 et 2000.

Con Lorenzo Sanz, el Real Madrid conquistó 7 títulos entre 1995 y 2000: 2 Copas de Europa, 1 Copa Intercontinental, 1 Liga, 1 Supercopa de España, 1 Liga de baloncesto y 1 Recopa de baloncesto.#RealMadrid pic.twitter.com/6GjfBb44oJ — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 21, 2020

Par Florian Lefèvre