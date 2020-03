L'équipe type du week-end

Non, la vie ne s'est pas (totalement) arrêtée malgré le contexte actuel. Ni le sport. La preuve avec le carton du Zénith Saint-Pétersbourg, les nouvelles émotions offertes par Martin Fourcade ou encore les sinculières prises de paroles des acteurs du football.

« Il y a des choses plus importantes dans la vie que le football, je ne me sens pas bien et je ne veux pas jouer dans ce cas. La saison doit être annulée. » Suivi de Radamel Falcao, papa pour la quatrième fois : « Tu as raison, John. La vie est plus importante que le football. »

D'un côté, on peut se dire que sa carrière aurait mérité un moment plus joyeux pour faire ses adieux. D'un autre, sa dernière course a ramené un peu de sensations sportives dans les cœurs. Martin Fourcadeau.

Le joueur le plus malhonnête, le plus bête et le plus plus incohérent de l'Hexagone... Rien à ajouter.

Gardien

Curtis Good (Melbourne City) : Le temps d'une action, il a remplacé son portier au pied levé... Ou plutôt au pied placé délicieux. Une action de grande classe.

Défenseurs

Coronav Irus (Monde) : Vivement qu'il se fasse expulser, celui-là. Si tout le monde s'y met, il devrait même accepter de sortir du terrain tout seul.

Martin Fourcade (France) : D'un côté, on peut se dire que sa carrière aurait mérité un moment plus joyeux pour faire ses adieux. D'un autre, sa dernière course a ramené un peu de sensations sportives dans les cœurs. Martin Fourcadeau.

Vidéo

Nathalie Péchalat (France) : Il s'agit de la nouvelle présidente de la Fédération française des sports de glace, et elle compte bien défendre à fond toutes ses disciplines. Sans chuter.

River Plate (Argentine) : Un club qui refuse de participer à un match en raison de la pandémie, la ligue de son pays qui souhaite le sanctionner pour cette décision... Choisis ton camp, camarade.

Milieux

Paul Pogba (Manchester United) : Maintenant qu'il a de longues semaines devant lui pour revenir de blessure, le Français peut également prendre le temps de mixer humour et santé. Toujours bon à proposer.

John Obi Mikel (Trabzonspor) : « Il y a des choses plus importantes dans la vie que le football, je ne me sens pas bien et je ne veux pas jouer dans ce cas. La saison doit être annulée. » Suivi de Radamel Falcao, papa pour la quatrième fois : « Tu as raison, John. La vie est plus importante que le football. »

Dimitri Payet (Marseille) : Inutile de revenir sur le clash Jean-Michel Aulas/Jacques-Henri Eyraud ou sur la proposition du président lyonnais, le tweet du Phocéen se suffit à lui-même.

Attaquants

André-Pierre Gignac (Tigres) : Une expulsion annulée par la VAR, une réalisation dans la minute suivante, une passe décisive et une première place au classement des buteurs. Combo !

Vidéo

Sardar Azmoun (Zénith Saint-Pétersbourg) : Un triplé, pour un succès 7-1 ! Sans oublier le premier pion en Russie de Malcom, également auteur d'une assist pour l'avant-centre. Malcom dans du beurre.

Ronaldinho (FC Détention) : Le champion du week-end, puisque le Brésilien a planté... à huit reprises, lors de la victoire de son équipe 11-2. En prison paraguayenne ou sur les pelouses de Liga, même combat.

#Ronaldinho durante uno de los partidos de hoy. De fondo, Fernando González Karjallo, exdirigente deportivo de Luque.?: Rafael Gonzalez - Twitter pic.twitter.com/jxaMDExbNn — ABC Digital (@ABCDigital) March 14, 2020

Sur le banc

Reguilón & Iglesias (Séville) : Privés de ballon, les deux joueurs espagnols ont décidé de donner du boulot à leurs doigts plutôt qu'à leurs jambes en disputant le derby Betis-FC Séville sur Fifa. Comme quoi, les alternatives précédemment proposées pour terminer la saison étaient plutôt crédibles.

#ElGranDerbi se juega esta noche. @SevillaFC vs @RealBetis comentado por @IbaiLlanos en Twich. 1v1 @BorjaIglesias9 contra mi en el Fifa. ¿Cómo lo veis? Todo sea por divertirnos un rato... ?✌? pic.twitter.com/t4LzFmBvP2 — Sergio Reguilón (@sergio_regui) March 15, 2020

Community Manager (Leganés) : Dans un genre similaire, le CM du Deportivo a fait très fort en simulant un direct commenté du match initialement prévu contre Valladolid sur Twitter. Jolie preuve de créativité, et succès 2-1 des locaux à la clé.

Karren Brady (West Ham) : La JMA du foot anglais. Liverpool la déteste déjà.

Sup Ortères (Angers) : Mais pourquoi Olivier Pickeu a-t-il été mis à pied ? Les fan du Sco veulent savoir !

Ellé Xion (France) : Le joueur le plus malhonnête, le plus bête et le plus plus incohérent de l'Hexagone... Rien à ajouter.

Pierrick Capelle (Angers)Ça passe pour 21e nom sur la liste « Solidarité, Écologie, Modernité pour un développement harmonieux de Saint-Léger-de-Linières » , menée par le maire sortant Franck Poquin, et élue au premier tour des élections municipales avec 60,40% des voix. L'homme de la situation pour gérer les espaces verts.

Par Florian Cadu