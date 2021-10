L'Entourloop : « On n’est pas l’équivalent stéphanois de DJ Snake au PSG »

S’il y a bien quelque chose qui fait briller Saint-Étienne ces dernières semaines à l’échelle planétaire, ce n’est pas l’ASSE, mais bien L’Entourloop. Ce mystérieux groupe stéphanois, représenté scéniquement par deux « vrai faux » papys qui répondent au nom de Sir James et King Johnny, dilue son mix de hip-hop old school et de reggae aux quatre coins du monde depuis dix piges. Rencontre avec un collectif passionné par les Verts et actuellement en studio.

« Aujourd’hui, on est soûlés de la manière dont l’ASSE est gérée, par les résultats du club, par le manque d’investissement et de stratégie, par le foot-business... Ça nous a un peu éloignés du club. »

« On a de la chance d’avoir un bon public en Grèce. Il y a une ferveur assez incroyable et populaire qui ressemble à celle de Sainté. Forcément, ça donne envie de se taper un jour un match de l’AEK ou du Panathinaïkos. »

Propos recueillis par Andrea Chazy

Pour la grande majorité, on est tous fans de foot et fans des Verts. On est pas mal à avoir squatté les tribunes de Geoffroy-Guichard sans être forcément de fervents abonnés. Pour nous, la passion pour le foot a débuté là, avec des souvenirs de Coupe d’Europe notamment.Il y a une remontée en D1 contre Châteauroux avec une équipe « classique ». Sinon, pour des souvenirs plus anciens, il y a cet exploit de Ľubomír Moravčík contre l’OM avec une victoire 2-1 de l’ASSE en quarts de finale de la Coupe de France 1992-1993. Une époque où Joseph-Antoine Bell venait tout le temps remercier les supporters à la fin des matchs.Quand tu viens de Sainté, tu sais que c’est une ville qui transpire le foot depuis des dizaines d’années. Nous, on ne revendique pas forcément cela au sein du collectif, on ne court pas après cela. Aujourd’hui, on est soûlés de la manière dont l’ASSE est gérée, par les résultats du club, par le manque d’investissement et de stratégie, par le foot-business... Ça nous a un peu éloignés du club. Mais ce qui est sûr, c’est que même si le club descend en National, on sera toujours supporters ! J’ai l’exemple en tête de Strasbourg qui était descendu assez bas il y a quelques années et pour autant quand on voit l’élan populaire qu’il y a eu et qui est toujours là aujourd’hui, c’est beau !Ça correspond peut-être un peu, oui. Après, on mentirait en disant que cette date-là a été choisie pour cette raison. Mais la période Robert Herbin, ça nous a marqués, forcément.Ouais, il y en a toujours un dans le camion. En règle générale, même en studio, on s’amuse toujours à essayer de mettre des petits ponts dès que quelqu’un passe. Sur les aires d’autoroute, on se fait plus de passes ou de petites frappes pour garder la forme. Quand tu fais de longs voyages, ça permet de se détendre un peu.Ça se mélange pas mal en festival, oui, ça fait parfois des petites brésiliennes. Une fois, au fin fond de la Hongrie, ça nous est arrivé de faire un grand match avec une bande de gamins qui s’était ramenée, c’était un moment sympa.On a de la chance d’avoir un bon public en Grèce. Il y a une ferveur assez incroyable et populaire qui ressemble à celle de Sainté. Forcément, ça donne envie de se taper un jour un match de l’AEK ou du Panathinaïkos. En Croatie aussi, tu as des groupes de supporters qui sontavec les Magic Fans et les Green Angels. Notamment avec des mecs de Split, du coup ça fait un peu le lien quand on joue là-bas. Et puis, on a déjà joué à Barcelone, et voir à l’avenir un match de Ligue des champions au Camp Nou, ce serait cool... Mais on ne peut pas tout faire !Il n’est pas là aujourd’hui, mais un des beatmakers s’est retrouvé dans la classe de Loïc Perrin. C’est pas mal, c’est un bon emblème ! Mais on n’a pas de contacts avec le club ou autre, on ne recherche pas cela, même si on est de Sainté et qu’on est fans du club.Non.On n’est pas l’équivalent stéphanois de DJ Snake au PSG, on est plutôt mystérieux et on se détache un peu de ça. On différencie la musique du foot.Ce serait une sorte de crochet... Une feinte, quoi ! Ou une panenka. Un truc qui ne sert à rien, mais un peu esthétique... Un hors-jeu ? C’est considéré comme un geste technique, le hors-jeu ?Bon tant pis, on garde le hors-jeu quand même !Forcément, car ce serait dans un lieu mythique devant plein de monde, mais on n’attend pas ça particulièrement. Peu d’artistes stéphanois ont eu cette chance, pas beaucoup d’internationaux non plus. Je crois qu’il y a eu Police et U2... Mais pourquoi pas ! Même si c’est grand, quand même.