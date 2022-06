L’Australie arrache son billet pour le Mondial et y défiera la France

[RESUME] Barrages Coupe du monde 2022 ???? Avec un Andrew Redmayne des grands soirs, l'Australie vient à bout du Pérou aux tirs au but ! Les Socceroos seront les adversaires des Bleus dans le groupe D#AUSPER #beINWC2022https://t.co/WY80EUUuhg — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 13, 2022

RB

Les Bleus sont enfin fixés.Jusque-là, l’équipe de France savait qu’elle commencerait sa Coupe du monde le 22 novembre, au stade d’Al-Wakrah. L’identité de son adversaire, cependant, restait encore à déterminer. On peut désormais l’affirmer : il s’agira de l’Australie. Pendant que la bande de Didier Deschamps trébuchait face à la Croatie (0-1) , celle de Graham Arnold, elle, a pris le meilleur sur le Pérou aux tirs au but (0-0, 5-4 TAB), ce lundi soir à Doha. Comme la lecture du score le laisse aisément deviner, ce barrage intercontinental n’a pas offert un spectacle d’anthologie. Il faut dire que les deux équipes, sans doute inhibées par l’enjeu, ont clairement eu du mal à lâcher les chevaux. Entre desdéterminés, mais peu inspirés balle au pied et des Andins qui avaient oublié de desserrer le frein à main, la première période a ainsi été particulièrement morne, sans le moindre frisson ni même l’esquisse d’une occasion.Sans doute conscients de leur légère supériorité technique, les Péruviens ont haussé le ton au retour des vestiaires. Il y a bien eu quelques déboulés de Miguel Trauco et d’André Carrillo, on a certes vu Christian Cueva frapper dans le petit filet extérieur (69), mais rien, au fond, de vraiment transcendant. À tel point qu’il a fallu attendre la 80minute pour assister au premier tir cadré de la rencontre, un coup franc d’Ajdin Hrustic capté sans difficulté par Pedro Gallese. Et puisque la prolongation n’a rien changé, malgré un forcing certain de laet une tête d’Edison Flores sur le poteau (107), l’affaire s’est décidée aux tirs au but. Entré juste avant la séance fatidique, le portier australien Andrew Redmayne a multiplié les pitreries sur sa ligne et a été le héros inattendu du soir, qualifiant son pays en repoussant la tentative d’Alex Valera. Passés par un trou de souris, lesparticiperont donc à leur cinquième Mondial d’affilée.La vraie mauvaise nouvelle, dans cette histoire, c'est qu'on ne verra pas les formidables supporters péruviens au Qatar.Ryan (Redmayne, 120+1) - Rowles, Wright, Atkinson (Karačić, 91), Behich (Goodwin, 120) - Boyle, Hrustic, Mooy, Irvine, Leckie (MacLaren, 86) - Duke (Mabil, 70).Graham Arnold.Gallese - Advíncula, Zambrano, Callens, Trauco - Peña (Aquino, 80), Tapia, Gonzales - Carrillo (Flores, 65), Lapadula, Cueva (Valera, 116).Ricardo Gareca.