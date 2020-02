L'Athletic élimine le Barça au buzzer

200

Athletic Club (3-4-2-1) : U.Simón - I.Martínez, Núñez, Y.Álvarez - Berchiche, Vesga (San José, 66e), D.García, Capa - R.García (I.Gómez, 89e) Muniain (Aduriz, 77e) - Williams. Entraîneur : Gaizka Garitano.



FC Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen - Semedo, Lenglet, Piqué (Umtiti, 80e), Alba - Busquets, De Jong, Rakitić (Arthur, 69e) - S.Roberto, Fati (Griezmann, 57e), Messi. Entraîneur : Quique Setién.

AD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Après la grande surprise venue de Madrid , le San Mamés avait à cœur de s'inspirer du voisin basque.Pour ce dernier quart de finale de Coupe d'Espagne, l'Athletic Club et le FC Barcelone s'affrontent dans le but d'obtenir le ticket restant pour le dernier carré. Au cours d'une première période assez pauvre en occasions de but, seule une belle frappe d'Ansu Fati sauvée sur sa ligne par Unai Núñez vient réveiller la défense des(Lions, en VF). Aussi solides l'une que l'autre, mais avec une légère domination, les deux équipes les plus titrées de l'histoire dans la compétition rentrent aux vestiaires sur un score nul et vierge.Dans une enceinte remplie par 49154 spectateurs (un record depuis la construction du nouveau stade), Antoine Griezmann entre en jeu afin de dynamiser l'attaque du Barça. Hélas pour lui, l'international tricolore va manquer une énorme occasion devant Unai Simón, assez habile pour sortir du pied la frappe de Grizou. Un temps accrocheur envers le maillot d'Iñaki Williams, Gerard Piqué quitte ses partenaires prématurément sur blessure. À la fin du temps réglementaire, Leo Messi manque la balle de match devant Simón, une nouvelle fois impérial dans ses cages. Face à eux, l'Athletic attend les arrêts de jeu pour inscrire l'unique but du match grâce à Williams d'un coup de tête victorieux (90+3, 1-0).Mirandés, Grenade, la Real Sociedad et l'Athletic Club vont donc se battre pour remporter la Coupe d'Espagne 2019-2020. C'est Luis Rubiales qui va se frotter les mains pour la prochaine Supercoupe d'Espagne en Arabie saoudite ...