L'Atalanta donne une leçon à Benevento

Benevento (4-3-2-1) : Montipò - Maggio, Glik, Barba, Foulon (Pastina, 45e) - Ionita (Del Pinto, 80e), Schiattarella, Dabo (Hetemaj, 57e) - Ionita, Sau (Di Serio, 58e), Lapadula (Insigne, 58e). Entraîneur : Filippo Inzaghi.



Atalanta (3-5-2) : Gollini - Toloi, Romero, Palomino - Hateboer, De Roon, Freuler (Depaoli, 87e), Gosens (Maehle, 71e) - Pessina (Malinovskyi, 64e), Iličić (Miranchuk, 87e), Zapata (Muriel, 71e). Entraîneur : Gian Piero Gasperini.

Lafait forte impression.Sur la pelouse de Benevento, promu en forme du moment et dixième au coup d'envoi de cette 17journée, l'équipe de Gian Piero Gasperini a maîtrisé son sujet et a décroché un beau succès à la clef (4-1).L'Atalanta démarre fort d'entrée et étouffe les. Robin Gosens et Duvan Zapata allument les premières mèches, mais tombent sur un Lorenzo Montipò présent pour retarder la sentence. Pas de bol pour les coéquipiers du Français Bryan Dabo, titulaire d'entrée de jeu : Josip Iličić est dans une forme olympique. Le Slovène aimante le cuir, bonifie chaque ballon qu'il touche et va logiquement se charger d'ouvrir le score. Côté droit, la "Mamie" passe deux joueurs de Benevento en revue avant de pénétrer dans la surface et de terminer le travail du pied gauche presque trop facilementDès le début du deuxième round, Iličić manque une énorme occase de faire le break qui va réveiller le promu. Profitant d'uneun peu moins dans son assiette, l'entrant Christian Pastina délivre un caviar à un Marco Sau bien esseulé au second poteau qui trompe Pierluigi Gollini. Un coup sur la tête de l'Atalanta qui va mettre presque vingt minutes à réagir, mais alors de quelle manière. Iličić, encore lui, oblige Montipò à une faute de main grossière qui profite à Rafael Tolóiavant de déposer un bonbon pour Zapata converti de près par l'international colombien. Dans les derniers instants de la partie, leLuis Muriel nettoie la lucarne gauche du pauvre Montipò (1-4, 87) et voilà l'Atalanta provisoirement quatrième de Serie A.