Un supporter italien traverse tout le pays et se retrouve seul en parcage

Je t’aime à l’italienne.

Ce mercredi, Südtirol se déplaçait sur la pelouse de Benevento dans le cadre de la 27e journée de Serie B. Et la formation de Bolzano – située à l’extrême nord de la Botte, près des frontières suisse et slovène – a eu la surprise de voir un seul de ses tifosi faire le déplacement. Damian Gruber a en effet traversé les 847 kilomètres séparant sa ville de Bénévent, en Campanie. Et il ne s’est pas déplacé pour rien, puisqu’il a vu son équipe l’emporter (2-0). À la fin du match, les joueurs biancorossi n’ont d’ailleurs pas manqué de louer la fidélité du supporter, en lui réservant une jolie ovation, tandis que les défenseurs Andrea Masiello et Giovanni Zaro lui ont offert le maillot et le short du match. Interrogé par SportItalia, Gruber a raconté son périple : « J’ai pris deux jours de congé pour faire ce voyage. J’ai loué une voiture pour aller de Bolzano à Bergame, ensuite l’avion de Bergame à Naples, et encore une voiture de Naples à Bénévent. J’ai fait toutes les provinces dans lesquelles a joué Südtirol, sauf le Reggio de Calabre, car je n’avais pas assez d’argent. Heureusement, je travaille pour des artisans allemands, et ils m’aident beaucoup dans mes déplacements. J’ai un super patron ! »

🇮🇹 Big respect for the only one Sudtirol fan who travelled 800km in one way to support his club on away match in Benevento last night 👏 pic.twitter.com/SnnJuwJitK — 101% ULTRAS (@101ULTRAS) March 2, 2023

Actuellement quatrième de Serie B et en bonne voie pour accéder aux barrages d’accession à la Serie A, Südtirol réalise un petit exploit. En effet, les hommes de Pierpaolo Bisoli ont été promus pour la première fois de leur histoire en Serie B à l’issue de la saison 2021-2022, après avoir évolué pendant plusieurs années en Serie C. La région la plus septentrionale d’Italie n’avait plus vu l’un de ses clubs dépasser la troisième division depuis 74 ans, la dernière fois c’était avec le Bolzano Calcio durant la saison 1947-1948. Le club avait alors été relégué à l’issue de la saison et n’a par la suite jamais retrouvé la D2.

