L'Atalanta arrache le nul contre la Lazio

Atalanta (3-4-2-1) : Musso - Lovato (Scalvini, 67e), Demiral, De Roon - Zappacosta (Piccoli, 84e), Freuler, Pašalić (Malinovskyi, 59e), Mæhle - Iličić (Muriel, 67e), Koopmeiners - Zapata. Entraîneur : Gian Piero Gasperini.



Lazio (4-3-3) : Reina - Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marušić - S. Milinković-Savić, Cataldi (Leiva, 77e), Luis Alberto (Bašić, 68e) - Felipe Anderson (Moro, 77e), Immobile (Muriqi, 85e), Pedro. Entraîneur : Maurizio Sarri.

Côté automobile, optez pour l'assurance De Roon.Cueillie à froid malgré son bloc haut doublé d'un pressing caractéristique, l'Atalanta s'est arrachée face à une Lazio disciplinée (2-2) et reste en chasse derrière le top 4.Il faut attendre la 17minute pour voir la Lazio sauter les lignes et s'approcher de la surface bergamasque : soixante secondes plus tard, Pedro jaillit de la fontaine de jouvence pour lancer le match en deuxième lame, après la parade salvatrice de Musso devant Immobile (). Longtemps, les percées de larestent muettes, la faute aux pieds, au déchet dans la dernière passe et aux contrôles à rallonge. Finalement, c'est sur son premier tir cadré que l'Atalanta revient à hauteur : Zapata, en bon déménageur, se défait de Marušić puis croise son missile (), laissant Pepe Reina pester contre son défenseur monténégrin.On ne pourra pas enlever une chose aux deux équipes : l'intensité,de minute en minute. Freuler s'exerce à distance (50), avant qu'Immobile ne lui réponde (55), toujours sans précision. Finalement, bien décalé en contre par Pedro, l'ancien Bordelais Bašić soigne son entrée en offrant à Immobile son neuvième caramel de la saison, à bout portant (). L'Atalanta se lance à corps perdu dans l'espoir de glaner son point, mais c'est toujours la Lazio qui se montre plus tranchante, le jeune Moro manquant de débloquer son compteur en Serie A (83). Luis Muriel décroise près du montant gauche (85), Malinovskyi vendange en position préférentielle... mais c'est l'inattendu De Roon qui apparaît pour reprendre un centre de l'Ukrainien, astucieusement dévié par Demiral, et se mue en héros ().Un nul qui permet à l'Atalanta de garder un point d'avance au classement sur son adversaire du jour.