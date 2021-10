L'AC Milan mate l'Atalanta

35

Atalanta (3-4-2-1) : Musso - Djimsiti, Demiral (Koopmeiners, 45e), Palomino - Zappacosta, De Roon, Freuler (Pašalić, 87e) Mæhle (Muriel, 55e) - Malinovskyi (Iličić, 55e), Pessina (Pezzella, 24e) - Zapata. Entraîneur : Gian Piero Gasperini.



AC Milan (4-2-3-1) : Maignan - Calabria, Tomori, Kjær, Hernandez (Ballo-Touré, 79e) - Tonali (Bennacer, 79e), Kessié - Saelemaekers, Diaz (Messias, 73e), Leão, Rebić. Entraîneur : Stefano Pioli.

Atalanta 2-3 AC MilanIrrésistible Milan.Après une défaite cruelle contre l'Atlético de Madrid en Ligue des champions en milieu de semaine, l'AC Milan s'est consolé en décrochant un joli succès sur la pelouse de l'Atalanta (2-3). Il ne fallait pas arriver en retard lors de ce choc de la 7journée de Serie A. La première minute de jeu n'est même finie que Theo Hernandez trouve Davide Calabria dans la surface de réparation. Le latéral droit doit s'y reprendre à deux fois pour tromper Juan Musso. Mais lase rebiffe, et il faut un Maignan et un Tomori impériaux pour que la citadelle milanaise reste inviolée.Avant la fin de première période, Sandro Tonali profite d'un moment d'égarement de Remo Freuler. L'ancien Brescian gratte un ballon dans les pieds du Suisse et punit l'Atalanta d'un deuxième but. À l'orée des dix dernières minutes de la partie, Theo Hernandez part dans une chevauchée fantastique. Une fois arrivé aux abords de la surface, l'international français décale subtilement vers Rafael Leão qui enroule sa frappe dans la lucarne gauche du portier argentinL'Atalanta finit par faire peur aux Milanais à la fin du match. D'abord grâce à un penalty. Sur une frappe de Zappacosta, le tacle de Tomori rebondit sur la main de Messias, et l'arbitre, avec l'aide de la VAR, indique le point de penalty. Zapata ne se fait pas prier et fusille Maignan. Puis le Colombien se mue en passeur pour permettre à Mario Pašalić de marquer à deux mètres des cages. Une réaction d'orgueil beaucoup trop tardive, qui permet à l'AC Milan d'être seul dauphin de Naples.Un dimanche soir comme les autres en Serie A.