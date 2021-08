Mbappé et Kanté nommés parmi les meilleurs joueurs de la saison en C1

1

? UEFA has today announced the nominees for the 2020/21 club competition awards!Who will take the honours on 26 August?#UCL #UWCL #UEL — UEFA (@UEFA) August 13, 2021

Gardiens :

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Ederson (Manchester City)

Édouard Mendy (Chelsea)



Défenseurs :

César Azpilicueta (Chelsea)

Rúben Dias (Manchester City)

Antonio Rüdiger (Chelsea)





Milieux :

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Jorginho (Chelsea)

N’Golo Kanté (Chelsea)



Attaquants :

Erling Haaland (Borussia Dortmund)

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)

Robert Lewandowksi (Bayern Munich)

LT

La consolante ?S’il n’a pas pu atteindre une deuxième finale de Ligue des champions consécutive avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait se consoler avec le titre de meilleur attaquant de la dernière C1. L’UEFA a dévoilé ce vendredi la liste des joueurs en lice pour le titre de meilleur gardien, défenseur, milieu et attaquant de la saison en Ligue des champions. Pour chaque poste, il y a trois nommés et cette année fait la part belle à Chelsea, champion d’Europe en titre. Édouard Mendy chez les portiers, César Azpilicueta et Antonio Rüdiger en défense, ainsi que N'Golo Kanté et Jorginho au milieu sont les nommés du côté desMbappé et Kanté sont les seuls Français de cette prestigieuse liste. Le jury est composé des entraîneurs des 32 formations qui ont participé à la phase de groupes de la C1 2020-2021 et de 55 journalistes issus des 55 fédérations membres de l’UEFA. Les résultats seront annoncés lors du tirage au sort de la prochaine phase de groupes, le 26 août à Istanbul.